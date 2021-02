Recuperan perros de Lady Gaga, ¿cómo lo hicieron?

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) informó el 26 de febrero en Twitter que los perros de Lady Gaga fueron recuperados tras haber sido robados.

Los dos perros de Lady Gaga han sido entregados a una comisaría de policía local y se han reunido de forma segura con los representantes de Lady Gaga , tuiteó LAPD casi a la medianoche.

Both of Lady Gaga’s dogs have been turned in to a local police station, and they have been safely reunited with Lady Gaga representatives. https://t.co/c5Z5QMa944

— LAPD HQ (@LAPDHQ) February 27, 2021