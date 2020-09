La tarde del lunes, Henry Lucero, director ejecutivo asociado de la Oficina de Inmigración y Aduanas, conocida como ICE, visitó junto a otros líderes regionales a la oficina del Departamento de Seguridad Nacional en Charlotte para anunciar los resultados de una redada migratoria en Carolina del Norte.

La redada de ICE se llevó a cabo del 21 al 25 de septiembre entre las áreas de Raleigh, Greensboro y el condado de Mecklenburg.

ICE confirma que 24 personas indocumentadas fueron detenidas. Según Lucero, todos tenían antecedentes criminales o condenas penales. Solo 20 de los detenidos eran objetivos de ICE, mientras que los otros 4 fueron arrestos colaterales.

11 de los arrestos están conectados a solicitudes de retención rechazadas. Esto significa que ICE había pedido a las autoridades locales de colaborar con el arresto de un individuo, pero dicha colaboración fue rechazada.

Según ICE, 6 de los arrestados con retenciones rechazadas eran del condado de Mecklenburg, uno de Guilford, dos de Wake y otros dos de Durham.

Lucero culpó la falta de colaboración de las autoridades de dichas partes del estado por dejar que estos “ilegales criminales” anden sueltos en las comunidades. Dice que están poniendo así en riesgos a los ciudadanos.

“La comunidad policial funciona mejor cuando nos comunicamos. Todos tenemos la misma misión: seguridad pública”, dijo Lucero. “No tiene sentido no querer trabajar con ICE. No tiene sentido liberar a los delincuentes que han sido encarcelados nuevamente en las comunidades cuando podrían ser entregados a ICE para que no puedan reincidir.”

El senador de Carolina del Norte Thom Tillis no tardó en usar el anuncio de la redada de ICE como contraataque hacia su oponente, el candidato demócrata Cal Cunningham.

“A diferencia del habilitador de ciudades santuario Cal Cunningham, el senador Tillis ha tomado medidas para poner fin a las políticas de santuarios peligrosos, introduciendo un proyecto de ley para frenar las ciudades santuario y otro proyecto de ley para proteger a las familias que han sufrido como resultado de ellas”, leía un comunicado de prensa del senador.

Por otra parte, el grupo Comunidad Colectiva denunció el anuncio de ICE como un método para sembrar temor en la comunidad inmigrante.

“Este es otro intento de la administración Trump y la Oficina de ICE de Atlanta de atemorizar para presionar a los condados que han decidido democráticamente terminar su colaboración voluntaria con ICE. No podemos permitir que ICE aterrorice y ataque aún más a las comunidades mientras continúan con su régimen autoritario”, escribió Mary Espinosa, una organizadora comunitaria.

Asimismo, Andrew Willis-Garcés, vocero del grupo de derechos inmigrantes Siembra NC, dice que anuncios como estos son tácticas políticas para reprimir el voto de los latinos mediante el miedo de la represalia legal.

“[Trump] no quiere que vayas a votar y está tratando de intimidarnos con todas las cosas que él pueda hacer”, dijo Willis-Garcés. “Nos van a tratar de meter miedo, pero nosotros tenemos una elección: ¿Vamos a dejarlo hacerlo? ¿Vamos a tener miedo? O vamos a hacer lo que él no quiere que hagamos, que es participar en la democracia de tu país.”

Un vocero de ICE compartió que uno de los detenidos se encuentra en el centro de detención provisional en Alamance, dos están en tránsito de Alamance al centro de detención Stewart, tres están bajo custodia del servicio de mariscales, y 18 están detenidos en Stewart.