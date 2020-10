Kanye West siempre tiene detalles únicos hacia su esposa, Kim Kardashian, quien decidió ir a una isla privada a festejar su cumpleaños 40 en compañía de personas cercanas a su entorno.

Este tiempo que utilizó Kim en la isla, Kanye West lo aprovechó para planear algo único, lo cual logró con la ayuda de unos amigos y una empresa especializada en hologramas.

Resulta que el rapero sorprendió a Kim con un holograma de su padre, el fallecido abogado Robert Kardashian, y este contenía un mensaje muy especial para ella.

Kim Kardashian quedó muy impresionada con el realismo y el nivel de detalle de la imagen, que imitaba además a la perfección su voz.

“No puedo describir con palabras lo que ha significado para mí, para mis hermanas, mi hermano, mi madre y nuestros allegados compartir este momento. Gracias Kanye por este recuerdo que atesoraremos toda la vida”, posteó en Twitter.

For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. ✨🤍 It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. pic.twitter.com/jD6pHo17KC

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 29, 2020