Regalos y descuentos para trabajadores de la salud

Las empresas ofrecen artículos gratuitos y descuentos a los trabajadores de la salud y otros empleados de primera línea por su trabajo y dedicación. Algunas ofertas incluyen otros empleados esenciales de primera línea también. Lea todos los detalles y siga los enlaces para obtener más información y actualizaciones.

Artículos y servicios gratuitos

Cuidado del césped

Plowz and Mowz está ofreciendo un corte de césped gratuito a los trabajadores de la salud. Para obtener la oferta, solo use el código de promoción HERO cuando realice el pago. Han cortado más de 5,000 céspedes gratis desde que comenzó la campaña HERO.

Snickers

Los trabajadores esenciales, incluidas las enfermeras, los conductores de entrega, los cajeros, los camioneros, los trabajadores de fábrica, entre otros roles, pueden completar un formulario para obtener una barra Snickers gratuita.

Complete este formulario para recibir una tarjeta de regalo electrónica canjeable en Walmart. Puede canjearse la próxima vez que vaya a Walmart y no caduca.

Bojangles’

Bojangles está regalando cualquier tamaño de su té helado a los trabajadores de la salud y las fuerzas del orden público sin necesidad de compra. La promoción se extenderá hasta el 10 de junio , el Día Nacional del Té Helado.

Descuentos

IHOP

IHOP ofrece 30 de descuento en su cuenta completa, para profesionales médicos, policiales, militares y bomberos. Solo mencione la oferta cuando llame y haga su pedido y muestre su identificación empleado.

The North Face

Del 14 de abril al 31 de diciembre , los trabajadores de la salud obtienen un 50 de descuento en artículos que aún no tienen descuento. Este descuento se puede usar para la compra de ciertos artículos en el sitio web de The North Face y en las tiendas minoristas propiedad de The North Face en los Estados Unidos.

O’Charley’s

Por tiempo limitado, el personal de atención médica y los socorristas reciben un 25 de descuento en las órdenes de entrega. Muestre una identificación o credencial de empleado válida al realizar el pedido.

