Regé-Jean Page, Ryan Gosling y Chris Evans protagonizarán una película de Netflix

Muchos fans de los actores Regé-Jean Page, Ryan Gosling y Chris Evans están emocionados, pues los histriones trabajarán juntos en una película de Netflix titulada The Gray Man.

Aunque en diciembre ya se había dado a conocer parte del casting, en donde también participa Ana de Armas, hace solo unos días, Netflix dio a conocer la participación de Regé-Jean Page, quien recientemente protagonizó Bridgerton.

The Gray Man, además, está dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo, conocidos principalmente por cintas como Avengers Endagame, Infinity War y Captain America.

La trama de The Gray Man, de Netflix, y en donde participan Regé-Jean Page, Ryan Gosling y Chris Evans tomará lugar en Europa, donde un exagente de la CIA, que ahora es un asesino, busca evadir fuerzas misteriosas mientrass intenta salvar la vida de sus hijas, quienes no saben que existe.

Asimismo, The Gray Man está basada en la novela homónima, escrita por Mark Greaney, novelista estadounidense que colaboró con Tom Clancy y que ha desarrollado la serie de novelas conocidas como Gray Man.

En el cast de la cinta también se encuentran Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanush, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard y Julia Butters.

De acuerdo con distintos reportes, esta es una de las producciones más caras de Netflix, pues cotó 200 millones de dólares. Aquí te dejamos el tuit con el que se dio a conocer el cast completo de The Gray Man.

THE GRAY MAN cast *continues* to get better.

Billy Bob Thornton, Alfre Woodard & Regé-Jean Page have joined the Russo Brothers’ new action thriller alongside the previously announced Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanush & Julia Butters. pic.twitter.com/Wh91NX4LcY

— NetflixFilm (@NetflixFilm) March 3, 2021