Reglas más laxas para cuidados infantiles no requerirán controles de antecedentes durante la pandemia

La semana pasada, los legisladores de Carolina del Norte votaron un paquete de alivio de coronavirus con nuevas regulaciones que relajan los requisitos de licencia para las instalaciones de cuidado infantil.

El paquete fue incluido en el Proyecto de Ley 1105 (HB 1105), un proyecto de ley que distribuyó dinero federal para el alivio del coronavirus en Carolina del Norte. Ahora se establece para convertirse en ley, permitirá que algunas instalaciones de cuidado infantil operen durante el día escolar con poca supervisión durante un estado de emergencia.

La legislatura lo aprobó el martes, el Senado lo aprobó el miércoles, la Cámara de Representantes siguió el jueves, y el gobernador Roy Cooper anunció el viernes que lo firmaría en la ley.

Normas más laxas para el cuidado de niños

Bajo el nuevo proyecto de ley, no se requerirán verificaciones de antecedentes para los empleados. Además, reportar casos confirmados de COVID-19 a funcionarios de salud pública no será obligatorio, como es el caso de todos los demás centros de cuidado infantil con licencia, y los miembros del personal no necesitarán ser certificados en RCP (CPR, por sus siglas en inglés) o primeros auxilios.

La disposición hace cambios en los requisitos de licencias de los centros de cuidado infantil, permitiendo que “organizaciones basadas en la comunidad” como YMCAs, YWCAs, Boys and Girls Clubs y parques y programas de recreación para proporcionar atención a los niños en edad escolar en un “centro de aprendizaje remoto” durante la pandemia de coronavirus o cualquier otro estado de emergencia.

Anteriormente, las organizaciones comunitarias podían operar sin licencia solo como programas de verano de día completo o programas de atención después de la escuela, con algunas excepciones. Pero para proporcionar cuidado a los niños en edad escolar que necesitaban participar en el aprendizaje remoto, necesitan la ayuda de la legislatura.

“Estábamos tratando de encontrar una vía donde podamos servir”, dijo Sherée Vodicka, CEO de la Alianza de las YMCAs de Carolina del Norte.

“El estatuto define muy específicamente qué es el cuidado de los niños, lo que lo estaba haciendo difícil, y creo que lo otro difícil de esta área en particular es que realmente no estamos hablando de cuidado infantil, estamos hablando de una alternativa a la escuela. Nunca habíamos estado en este lugar. Esto no es normal”.

Licencias flexibles

Bajo las reglas recientemente cambiadas por la Comisión de Cuidado Infantil de Carolina del Norte, organizaciones comunitarias como la YMCA pueden contratar con una escuela para operar a tiempo completo durante la pandemia de coronavirus sin licencia.

Sin embargo, los centros de cuidado infantil dijeron que necesitaban más flexibilidad para servir a los niños en edad escolar todo el día y proporcionar una experiencia de aprendizaje remota.

Con la definición ampliada actual, los funcionarios de salud estatales y los legisladores dicen que HB 1105 podría incluir organizaciones sin fines de lucro, iglesias y posiblemente más.

También requiere que las organizaciones comunitarias se registren en el departamento de salud del estado, pero los funcionarios estatales dijeron que actualmente no hay un proceso de registro en vigor.

Ampliar la definición de cuidado infantil

Una segunda disposición incluida en el proyecto de ley amplía la definición de cuidado infantil. Funcionarios estatales dijeron que no está claro cómo se interpretará el lenguaje, pero parece permitir que los arreglos que se llaman “vainas de aprendizaje en el hogar” operen con poca supervisión estatal.

La disposición excluye de la definición de “acuerdos entre un grupo de padres… para atender las necesidades de instrucción de sus hijos, siempre que el arreglo se produzca en el hogar de uno de los participantes de la cooperativa”.

Pero ese cambio no es específico de una emergencia estatal, como es el caso de la otra disposición. Se aplicaría de forma permanente.

Funcionarios estatales dijeron que podrían ser capaces de abordar las cuestiones a través del nuevo proceso de registro cuando la legislatura se reúna.