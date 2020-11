Regresa Dawson’s Creek, la serie que hizo famosa a Katie Holmes

Dawson’s Creek ha regresado a la pantalla chica. Esta es la serie que hizo famosa a Katie Holmes, quien estuvo casada con Tom Cruise. También a la actriz, ganadora del Oscar, Michelle Williams.

El famoso programa de los noventa regresa hoy por Netflix. El clásico de drama es una de las series más esperadas.

Han pasado ya 23 años desde que se lanzó la serie que dio a conocer a Dawson Leery (Van Der Beek) y a su gran amiga Joey Potter (Katie Holmes). Ambos eran acompañados por sus grandes amigos Pacey Witter (Joshua Jackson) y Jen Lindley (Michelle Williams). Dawson’s Creek fue famosa por los interminables diálogos entre sus personajes, por sus romances y por supuesto, el interminable drama.

Dawson’s Creek no volverá con su famoso tema de inicio

Cada episodio no contará con el icónico tema de la serie “No quiero esperar” (I don´t wanna wait) de Paula Cole. En cambio, probablemente se abrirá con “Corre como loco” (Run Like Mad) de Jann Arden como lo hacen en otras plataformas de transmisión. Esto fue porque Netflix no pagó los altos costos de la licencia del tema original.

La serie consiste en seis temporadas con 22 a 24 episodios cada temporada. Por lo que si lo deseas ver como maratón, tendrás que ver 128 episodios en total.

Muchos esperan ver de nuevo, la que fue su serie favorita

Dawson’s Creek fue un drama adolescente épico que se centró en la vida de un grupo de amigos en la escuela secundaria. Se centra inicialmente en Dawson y Joey, dos amigos desde la infancia que navegan por el mundo de la adolescencia juntos. Cuando comienzan interactuar con diferentes personas, su amistad se pone a prueba.