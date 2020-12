¡Excelentes noticias en la lucha ante la pandemia! La vacuna de AstraZeneca y Oxford contra el coronavirus fue aprobada por el gobierno de Reino Unido, así lo informó el Secretario de Estado para la Salud y la Asistencia Social, Matt Hancock.

“Brillante terminar 2020 con un momento de esperanza: la vacuna de AstraZeneca y Oxford fue autorizada hoy para su uso por la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Reino Unido. La vacuna contra el coronavirus es nuestra forma de salir de la pandemia; ahora debemos mantener los nervios mientras superamos esto juntos”, tuiteó Matt.

Otra gran noticia es que la la vacuna de AstraZeneca es efectiva contra la nueva cepa de coronavirus que se detectó en Reino Unidos, según el CEO de la empresa, Pascal Soirot, quien dijo que a finales del primer trimestre del 2021 “decenas de millones de personas estarán vacunadas”. Pascal aseguró que tendrán la capacidad de producir millones de dosis semanalmente.

The vaccine is the way out of this pandemic. It’s a real British success story.

We must suppress the virus until a vaccine can make us safe. pic.twitter.com/ojxiCCReGi

— Matt Hancock (@MattHancock) December 30, 2020