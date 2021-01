Reino Unido prohíbe extranjeros de América Latina y Portugal por COVID-19

Tras el aumento de contagios por COVID-19 y por una nueva cepa detectada en Brasil; Reino Unido prohibirá entrada a extranjeros, los cuales vengan de vuelos provenientes de América Latina y Portugal.

Y es que una nueva cepa del coronavirus fue detectada en Brasil, por lo Reino Unido busca evitar que entre al país; pues ya se encuentra batallando con una nueva cepa que se originó en esta región.

Es así, que se bloqueó la llegada extranjeros para evitar la propagación del COVID-19 en Reino Unido. Los países afectados por esta medida son: Portugal, Argentina, Brasil, Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Guyana, Guyana Francesa, Surinam, Ecuador, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, según informó el ministro de Transportes, Grant Shapps.

Travel from PORTUGAL to the UK will also be suspended given its strong travel links with Brazil – acting as another way to reduce the risk of importing infections. However, there is an exemption for hauliers travelling from Portugal (only), to allow transport of essential goods.

