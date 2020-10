Habrá remake de ‘The Others’; se desconoce si Nicole Kidman participará

Uno de los filmes que nos sacó un grito hace 20 años podría tener un remake próximamente, ya que están de moda y las fórmulas para crear nuevo cine comienzan a agotarse.

Nos referimos a “The Others” (“Los Otros” en español) y que contó con la actuación especial de Nicole Kidman, quien tuvo un papelazo en dicha película.

No lo nieguen, “The Others” era un filme de terror digno que a muchos los hizo gritar en las salas de cine. Además, el guión era magnífico y hasta los efectos especiales tienen una mención honorífica.

Recordemos que “The Others” salió al público como un filme de terror del cual no se esperaban los 200 millones de dólares que recaudó, así que la apuesta por el remake va en ese sentido.

Desde el pasado abril, la publicación Deadline dio a conocer que un par de productoras estaban en busca de los derechos para realizar el remake y esto ya lo consiguieron.

‘The Others’ Remake In The Works As Universal Pictures And Sentinet Entertainment Partner On New Movie https://t.co/DgeIUVSKur

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) October 12, 2020