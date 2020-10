Los reportes de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México va en aumento. Situación que podría convertir a octubre en el mes con más ingresos de indocumentados al país en mucho tiempo, informó Chad Wolf, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Wolf señaló que gracias al buen trabajo del DHS en los últimos cuatro años, el número de indocumentados no ha llegado a números críticos.

“Si estas herramientas críticas se anulan o contrarían entonces el Departamento, y ustedes, nuestros colaboradores en la frontera, estarán en peligro de otra crisis migratoria”, agregó.

Today, I am happy to report that the Southwest border is more secure because this Administration ended “catch and release” and made these and other asylum reforms. pic.twitter.com/q8EvjFraOP

— Acting Secretary Chad Wolf (@DHS_Wolf) October 22, 2020