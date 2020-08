Reportan dos sismos seguidos en Indonesia

El Servicio Geológico de Estados Unidos ( USGS , por sus siglas en inglés) reportó dos sismos en Indonesia de magnitud superior a 6 en la escala de Richter.

Los movimientos telúricos ocurrieron con menos de seis minutos de diferencia entre sí a más de 100 km al oeste o suroeste de la provincia de Bengkulu, Indonesia.

El primer movimiento sísmico fue de magnitud 6.8 y se produjo a las 06:23 P.M. (USA EST), mientras que el segundo ocurrió a las 06:29 P.M. con una magnitud de 6.9.

Ambos fenómenos telúricos se ubicaron en el mismo radio geográfico con menos de 30 km de diferencia entre sí.

De acuerdo con The Associated Press ( AP ), no se reportaron víctimas ni daños por ambos movimientos telúricos.

Indonesia es un archipiélago con 270 millones de habitantes.

El país es propenso a la actividad sísmica, erupciones volcánicas y tsunamis debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, un arco de volcanes y fallas sísmicas en la cuenca del océano Pacífico.

Sismo en Alaska

Horas antes de los dos movimientos telúricos en Indonesia, se produjo un movimiento sísmico de magnitud 5.0 en la escala de Richter en Alaska.

El sismo ocurrió a las 2:16 P.M. al sureste de Perryville a una profundidad de 41.5 km.

No se esperaron tsunamis por el movimiento sísmico ocurrido en Alaska y tampoco se reportaron víctimas o daños por el sismo.

El 22 de julio de 2020 también se produjo un sismo cerca de Perryville de 7.8 en la escala de Richter, convirtiéndolo en el movimiento telúrico con la mayor magnitud en los últimos 30 días.

Después, le siguen los sismos registrados en Bengkulu, Indonesia el 18 de agosto.

Otros movimientos significantes de los últimos 30 días fue de magnitud 5.1 ocurrido a 4 km al sureste de Sparta, Carolina del Norte

El sismo dejó múltiples daños en distintas localidades cercanas al epicentro.