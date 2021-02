El estado de Texas ha tenido lamentables sucesos en las últimas semanas, desde las heladas que azotaron el estado y que dejó decenas de muertes, y ahora otro suceso encendió las alarmas.

Ahora, un ferrocarril se estrelló en contra de un camión de carga articulado en la ciudad de Cameron, en el estado de Texas, Estados Unidos, lo cual provocó una tremenda explosión que se vio y escuchó a varios kilómetros a la redonda.

El choque ocurrió a las 6:40 horas aproximadamente, en un cruce de ferrocarril, donde impactó a un camión de carga que estaba invadiendo las vías por donde pasa el tren.

El tren portaba carbón y gasolina en los primeros compartimentos, lo que provocó que la explosión se intensificará y se escuchara a varios kilómetros a la redonda, además de dejar una densa nube de humo.

Huge explosion took place in #Texas after train collided with 18-wheeler truck.

Local reports indicate both the train conductor and truck driver escaped the crash, which occurred at a grade crossing. Footage from the scene shows train cars flipped and aflame.#TV9News pic.twitter.com/scv6lba7IH

— tv9gujarati (@tv9gujarati) February 23, 2021