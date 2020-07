Reportan protesta antiracial en Gastonia

Diferentes usuarios de la red social Twitter , incluyendo medios de comunicación, reportaron una protesta antiracial en Gastonia el 22 de julio que finalizó en horas de la noche.

El reportero Jeff Taylor y el medio Queen City Nerve reportaron en la red social que al menos 12 personas fueron arrestadas en la manifestación.

La Policía de Gastonia estuvo en el lugar de la manifestación desde las 3:15 PM, según WBTV .

People gathered up and down Franklin Blvd. near Tony's Ice Cream. Was told tear gas was deployed four times before I got here. Over 100 police all told. pic.twitter.com/XYtQGFgX1G — Queen City Nerve (@queencitynerve) July 23, 2020

Tuits de Queen City Nerve muestran que a las 11:10 PM del 22 de julio los manifestantes empezaron a alejarse del lugar donde empezó la manifestación.

Este medio de comunicación también indicó que la protesta en Gastonia intentó ser dispersada con gas lacrimógeno al menos cuatro veces.

Tensión

Queen City Nerve reportó al menos 40 personas protestando en la manifestación antiracial.

La manifestación ocurrió en Franklin Blvd. cerca de la heladería Tony’s Ice Cream.

A la protesta se presentaron simpatizantes de los movimientos confederados en un estacionamiento ubicado frente a la calle donde se desarrollaba la manifestación.

White protesters stand between Confederate supporters and Black protesters. Man in the parking lot: "A lot of us agree with them (protesters)." Seconds later, another says, "All it takes is one phone call." pic.twitter.com/dbAdC0uYE4 — Queen City Nerve (@queencitynerve) July 23, 2020

Asimismo, hubo momentos de conversaciones entre los que respaldaban la manifestación antiracial y los partidarios de los movimientos confederados, lo cual generó encendió las alarmas de los organismos de seguridad..

Queen City Nerve reportó que un hombre blanco ondeó una bandera confederada frente a los manifestantes y otro individuo intento quitársela, lo que provocó el rápido movimiento de varios oficiales presentes en el lugar.

A white man was waving a Confederate flag and another white man tried to wrestle it away, then police moved in. pic.twitter.com/JxgsePZJXg — Queen City Nerve (@queencitynerve) July 23, 2020

La protesta estuvo custodiada por las fuerzas de seguridad que se mantuvieron vigilantes ante la tensa situación que se prolongó más de 7 horas en la ciudad ubicado en el condado de Gaston.