Liz Cheney, representante republicana que recientemente fue destituida del liderazgo de su partido en la Cámara de Representantes por expresarse en contra de Donald Trump, criticó a sus colegas por minimizar la irrupción al Capitolio y aseguró que son “cómplices” por perdonar las mentiras del expresidente sobre las elecciones de 2020 y atentar contra la democracia.

La republicana dijo en entrevistas para la televisión que “no hay duda” de que un asalto al Capitolio podría repetirse si no se castigan las polémicas declaraciones de Trump.

“Creo que es peligroso. Creo que debemos reconocer lo rápido que las cosas pueden venirse abajo. Debemos reconocer lo que significa para la nación el tener a un expresidente que no ha admitido su derrota y que sigue insinuando que nuestro sistema electoral no puede funcionar, que no puede hacer valer la voluntad del pueblo”, advirtió Cheney.

“No sólo hemos visto su provocación del ataque, sino también su rechazo a enviar la ayuda cuando era necesaria, su rechazo a decir de inmediato: ‘Deténganse’”, agregó.

Cheney aseguró que el líder republicano de la cámara baja, Kevin McCarthy, y la representante Elise Stefanik, quien la reemplazó en el liderazgo, son cómplices por apoyar las polémicas declaraciones de Donald Trump. “Los son”, aseveró.

Además, Cheney agregó que los republicanos no deberían de apoyar a Trump en sus cuestionamientos hacia el sistema electoral de Estados Unidos.

“No estoy dispuesta a hacer eso. Todos tenemos la obligación de oponernos a eso”.

También, Cheney habló sobre sus colegas representantes Andrew Clyde y Louie Gohmert, quienes restaron importancia a la irrupción al Congreso. Incluso, Clyde lo comparó con “una visita normal de turistas”.

“La idea de que esto fue un evento turístico es vergonzosa y despreciable. Y no voy a formar parte del encubrimiento sobre lo sucedido el 6 de enero. Nadie debería ser parte de ello. Y la gente debería rendir cuentas”, declaró.