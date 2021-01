Hailie Deegan se encontraba en una sesión de carreras de autos virtuales cuando cometió un grave error de tintes discriminatorios.

La piloto de NASCAR fue grabada diciendo la palabra “retrasado” el domingo 10 de enero por la noche durante una sesión de iRacing.

Un clip que circula en las redes sociales muestra a Deegan pronunciando la palabra despectiva.

Dicha palabra ha sido condenada debido a que atenta contra personas con discapacidad del desarrollo.

Aún así, la mencionó mientras conducía en un evento virtual de carreras.

“Esto es divertido“, dijo Deegan. Luego, después del aparente contacto de otro conductor.

”Oh, sí, ¿quién es el retrasado detrás de mí? No hagas eso, por favor”, agregó para sorpresa de quienes presenciaban la contienda.

Deegan publicó una disculpa a través de Twitter horas después del incidente.

“A principios de esta noche utilicé una palabra insensible durante una carrera en línea que se transmitía en Twitch“, escribió Deegan.

“Era una jerga inapropiada y una estupidez”, insistió.

“Pido disculpas a todos los que se sintieron ofendidos por ello”, dijo.

Earlier tonight I used an insensitive word during an online race being broadcast on twitch. It was inappropriate slang and a stupid thing to do. I apologize to everyone who was offended by it. There's no excuse for it, and I know I have to do better for my sponsors and my fans.

— Hailie Deegan (@HailieDeegan) January 11, 2021