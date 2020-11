La republicana Virginia Foxx gana la reelección a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el quinto distrito del Congreso de Carolina del Norte.

Foxx gano 255,767 (67%) de votos mientras sus oponentes David Brown y Jeff Gregory ganaron 118,444 (31%) y 7,423 (1.9%) de votos, respectivamente.



Las prioridades de Virginia Foxx

Empleo y economía

Después de una de las peores recesiones en la historia de nuestra nación y la recuperación más lenta desde la Segunda Guerra Mundial, el pueblo estadounidense está viendo que los empleos, las oportunidades y la confianza vuelven con fuerza.

Después de prometer una agenda audaz llamada Una mejor manera, el 115 º Congreso entregados en recortes de impuestos históricos, hacer retroceder regulaciones asfixiantes, la revitalización de la calle principal, proporcionando alivio a los bancos de la comunidad, y el fortalecimiento de la educación profesional y técnica. Ahora somos testigos de la tasa de desempleo más baja en décadas, aumentos en el salario neto y una confianza del consumidor extraordinariamente alta.

Durante mucho tiempo he abogado por unos impuestos más justos, más simples y más bajos para las familias estadounidenses y los creadores de empleo. Es por eso que apoyé firmemente la HR 1, la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos. Esta legislación histórica y de sentido común ayudó a los estadounidenses de todos los ámbitos de la vida mediante la creación de empleos, el refuerzo de los cheques de pago, la reducción de las cargas fiscales y la repatriación de las ganancias estadounidenses.

Cuidado de la salud

Con mis colegas republicanos, sigo comprometido a reemplazar ObamaCare con atención médica centrada en el paciente que funcione para el pueblo estadounidense.

Es por eso que apoyé la American Health Care Act, un reemplazo integral de ObamaCare que brindó alivio de los impuestos y mandatos de Obamacare que han perjudicado a los creadores de empleo, aumentado las primas y opciones limitadas para los pacientes y los proveedores de atención médica. El proyecto de ley devuelve el control de la atención médica desde Washington a los estados y restablece el mercado libre para que los estadounidenses puedan acceder a opciones de atención médica asequibles y de calidad que se adapten a sus necesidades.

Además, voté por HR 1, la Ley de reducción de impuestos y empleos. Este proyecto de ley proporciona un alivio de las costosas facturas médicas al ampliar la deducción de gastos médicos. HR 1 también libera a los pacientes de la penalización por mandato individual de ObamaCare, lo que permite la flexibilidad de comprar la atención médica adecuada para ellos si así lo desean.

Precios de energía y gas

Estados Unidos posee una gran cantidad de reservas energéticas nacionales y, sin embargo, los estadounidenses trabajadores continúan luchando con costos energéticos impredecibles. Los altos precios de la energía reducen el poder adquisitivo del consumidor, ralentizan el crecimiento económico y aumentan la inflación. Es por eso que apoyo una política energética de “todo lo anterior” para impulsar la producción de energía doméstica para que los estadounidenses tengan un suministro de energía asequible, confiable y diverso durante los próximos años.

Los avances tecnológicos están haciendo que las fuentes de energía previamente desaprovechadas sean accesibles y están impulsando el renacimiento energético de Estados Unidos. Sin embargo, incluso las fuentes de energía de baja emisión están sujetas a un escrutinio riguroso por parte de las autoridades federales que otorgan permisos, que no tienen plazos para actuar y pueden prolongar el proceso de aprobación de nuevos proyectos.

Un ejemplo del largo proceso de aprobación es el Proyecto Hidroeléctrico W. Kerr Scott Damn. Debido a que el proyecto requiere una amplia coordinación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, ha habido retrasos en el proceso de revisión de los planes de diseño. Es por eso que patrociné HR 951, que amplía el plazo para que comience la construcción del proyecto y permite que se restablezca la licencia de construcción si expira. Esta legislación a favor de las energías renovables se convirtió en ley el 23 de julio de 2018.

Reforma fiscal y presupuestaria

A medida que las familias estadounidenses enfrentan desafíos financieros y trabajan para equilibrar sus chequeras, el gobierno federal debería estar haciendo lo mismo.

Gran parte de la agitación económica que se apodera de nuestra nación es el resultado del gasto del gobierno más allá de sus posibilidades. Estados Unidos necesita líderes que respeten los principios de una buena gestión fiscal, no aquellos que apresuran una legislación masiva y derrochadora que excusa el derroche y expone a los contribuyentes al fraude y el abuso. Como un conservador fiscal fuerte, continuaré oponiéndome al gasto federal innecesario y los impuestos más altos y apoyaré soluciones responsables a largo plazo para reducir la deuda nacional y restaurar la cordura fiscal en este país.

Educación y desarrollo de la fuerza laboral

Lograr y mantener los más altos estándares en la educación estadounidense es clave para nuestra competitividad nacional y para el éxito de los estadounidenses individuales.

Estados Unidos alberga oportunidades educativas que no tienen igual en todo el mundo. Los jóvenes de hoy no deben perder de vista la importancia de una buena educación y deben ser alentados a ejercer la determinación y la perseverancia necesarias para aprovechar al máximo las oportunidades que se les presentan.

Como padre, abuelo y educador de por vida, entiendo lo importante que es para los habitantes de Carolina del Norte saber que los maestros locales tienen las herramientas que necesitan para ayudar a nuestros niños a alcanzar su potencial. La educación no es mejor cuando se microgestiona a nivel federal.

Agricultura

El Quinto Distrito de Carolina del Norte tiene una rica tradición de agricultura y ganadería. Desde el tabaco y las aves de corral hasta la soja y las uvas, nuestros agricultores y ganaderos producen algunos de los mejores productos agrícolas del mundo. A medida que nuestros agricultores y ganaderos continúan siendo buenos administradores de la tierra de Carolina del Norte, me comprometo a promover nuestra economía agrícola local y a participar activamente en la creación de políticas agrícolas responsables que honren a los contribuyentes al mismo tiempo que protegen el estilo de vida de las familias agrícolas de Carolina del Norte.

Como ex miembro del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes y miembro del Comité de la Conferencia de la Ley Agrícola de 2018, he construido un historial como reformador de políticas agrícolas y seguiré buscando formas de encontrar soluciones legislativas innovadoras para garantizar que los agricultores y ganaderos de Carolina del Norte tengan la libertad de competir, adaptar y aprovechar las oportunidades para maximizar la producción de manera segura y satisfacer las necesidades de Estados Unidos y el mundo.

Defensa Nacional y Veteranos

Proporcionar la defensa común de los Estados Unidos de América es el deber principal del gobierno federal. El impulso de la administración anterior para reducir el tamaño de nuestras fuerzas militares resultó en una crisis de preparación que dejó a las tropas con exceso de trabajo y mal preparadas para enfrentar la amplia gama de amenazas a la seguridad de Estados Unidos. Después de casi una década de recortes, mis colegas y yo hemos hecho de la reconstrucción del ejército una de nuestras principales prioridades.

Reparar y reconstruir nuestro ejército es clave para defender nuestro país. El Congreso continúa el esfuerzo por reconstruir nuestras fuerzas armadas y garantizar que nuestros valientes combatientes tengan los recursos que necesitan para enfrentar las amenazas actuales y futuras. Me enorgulleció apoyar la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2019, que fortalecerá la preparación de nuestras fuerzas armadas, brindará a nuestras tropas el aumento salarial más grande en ocho años, aumentará la cantidad de personal uniformado y garantizará que nuestros miembros del servicio tengan el equipo y las habilidades necesarias para proteger nuestro país.

Inmigración

Como nieta de inmigrantes italianos, estoy agradecida de que Estados Unidos siempre haya abierto sus brazos a las personas que buscan construir una mejor manera para ellos y sus familias. Pero hoy el sistema de inmigración de Estados Unidos está roto. No funciona para las familias; no funciona para los empleadores; no funciona para los contribuyentes. Debemos trabajar para reformar nuestro sistema de inmigración con políticas humanas y de sentido común.

Nuestros primeros principios sobre la reforma migratoria deberían ser asegurar las fronteras, respetar las leyes estadounidenses y proteger nuestra seguridad nacional. Es por eso que apoyo la aplicación de nuestras leyes de inmigración actuales.

Derechos de la segunda enmienda

Desde mucho antes de la fundación de nuestro país, los estadounidenses han ejercido el derecho a poseer y portar armas, un derecho protegido formalmente por la ratificación de la Segunda Enmienda en 1791. Como defensor de por vida de las libertades de la Segunda Enmienda, estoy comprometido a asegurar que cualquier propuesta nueva considerados en Washington no infringen los derechos garantizados constitucionalmente de los ciudadanos respetuosos de la ley. Tras las devastadoras tragedias, personas bien intencionadas se sienten obligadas a “hacer algo” y el gobierno, igualmente, a interceder. Pero las buenas intenciones no suelen hacer leyes buenas o constitucionales, y ciertamente no son rival para quienes se proponen ser ilegales. El derecho a poseer y portar armas no es un derecho exclusivo de los cazadores y deportistas. Por siglos, Todo ciudadano estadounidense tiene el derecho de armarse para defender su propiedad y las personas que ama. Y es un derecho que no se puede infringir.

Seguro social y Medicare

Medicare y el Seguro Social son de vital importancia para millones de estadounidenses jubilados que contribuyeron a los programas durante sus años laborales. También son importantes para los contribuyentes de hoy, que están cubriendo las facturas actuales de Medicare y del Seguro Social. Todo estadounidense tiene un interés personal en la salud financiera y la viabilidad a largo plazo de ambos programas.

El sistema de Seguridad Social proporciona ingresos fundamentales para el sustento de las personas mayores de Estados Unidos. Sin embargo, en muchos sentidos, el sistema está desactualizado e injusto. Los electores a menudo expresan su frustración con sus beneficios del Seguro Social y la dificultad de maniobrar a través de la burocracia masiva en busca de respuestas cuando surgen problemas.

Mucho ha cambiado desde que se creó el Seguro Social hace más de 70 años y es mi deber asegurar que las promesas hechas se cumplan. En lugar de simplemente continuar con parches temporales para evitar problemas a corto plazo o aumentar los impuestos para abordar la inminente escasez de fondos, ahora es el momento de que el Congreso tome las decisiones necesarias para asegurar el futuro del Seguro Social para los jubilados de hoy y de mañana. Por eso apoyo una reforma integral del Seguro Social que garantiza a las personas el dinero que pagaron al sistema en lugar de seguir permitiendo que el gobierno derroche el dinero en prioridades no relacionadas. Los jubilados de hoy y de mañana merecen saber que sus beneficios son seguros en lugar de estar sujetos a los caprichos políticos de Washington.

Transporte e infraestructura

Transportation and infrastructure are key components of economic development and tourism efforts in North Carolina and in the 5th District. During my time in Congress, I have worked to bring accountability to the Highway Trust Fund by introducing legislation repealing Davis-Bacon wage requirements. Removing Davis-Bacon wage requirements from federally-funded highway construction projects would free up funds from inflated wages and regulatory compliance to create more market-priced construction jobs and more affordable, timely-completed projects.

This Congress, I am a cosponsor of H.R. 2584, the National Park Service Legacy Act. The National Park Service (NPS) is currently faced with a growing backlog of maintenance projects to repair aging infrastructure. Deferred maintenance needs impact nearly every national park across the country, including the Blue Ridge Parkway. According to the NPS, North Carolina ranks seventh nationally with an estimated $431 million in deferred park maintenance, with the Blue Ridge Parkway accounting for more than 60% of the state total. This deferred maintenance negatively impacts the economic benefits of visitors to the Parkway for neighboring communities. H.R. 2584 would address this issue by providing dedicated annual federal funding to address national park deferred maintenance needs. The bill would ensure that parks continue to preserve our nation’s heritage and recreation opportunities and that local communities who depend on park visitors for revenue will continue to flourish.

Valores

Proteger y fomentar una familia fuerte es de vital importancia para el progreso y la prosperidad de nuestra nación. Debemos seguir promoviendo políticas en Washington que permitan que las familias prosperen y que protejan la vida en todas las etapas.

Me duele la cantidad de vidas inocentes que se pierden cada año a causa del aborto y sigo esforzándome por ser una nación que respeta la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Pocas cosas degradan más la santidad de la vida humana que el aborto electivo. A lo largo del 115 ° Congreso, la Cámara aprobó múltiples proyectos de ley provida y apoyó los esfuerzos de la Administración Trump para garantizar que los fondos de los contribuyentes no se utilicen para abortos.

He votado a favor de HJ Res. 43, una resolución de desaprobación que bloquea una regulación de la administración de Obama que obliga a los estados a incluir proveedores de servicios de aborto, como Planned Parenthood, como beneficiarios de las distribuciones de subvenciones del Título X. Esta legislación también fue aprobada por el Senado el 30 de marzo y fue promulgada por el presidente el 13 de abril. Puede ver los comentarios que hice en la Cámara en apoyo de esta legislación aquí.

Además, copatrociné y voté a favor de la HR 36, la Ley de protección del niño por nacer capaz de sufrir dolor, cuando fue aprobada por la Cámara el 3 de octubre. Esta legislación prohibiría los abortos después de 20 semanas con base en evidencia médica de que los niños por nacer sienten dolor en este punto de desarrollo.

Supervisión gubernamental

La supervisión del Poder Ejecutivo y sus agencias federales es una de las principales responsabilidades del Congreso, ya sea que se trate de la seguridad electoral, abusos en el gasto del Poder Ejecutivo o modernización del gobierno federal.

La rendición de cuentas, la transparencia y el escrutinio público apropiado son necesarios para que el gobierno funcione bien, dentro de sus límites constitucionales.

Actualmente sirvo en el Comité de Reforma del Gobierno y Supervisión de la Cámara. Puede mantenerse informado sobre el trabajo de supervisión del Congreso visitando el sitio web del Comité de Reforma del Gobierno y Supervisión de la Cámara de Representantes.

Además, durante mucho tiempo he patrocinado leyes para aumentar la responsabilidad y la transparencia del gobierno. Presenté la Ley de Transparencia e Información sobre Mandatos No Financiados (HR 50) para responsabilizar al gobierno federal de imponer onerosos mandatos a los gobiernos locales y estatales de nuestra nación.

Además, presenté la Ley de Transparencia de Acuerdos y Eficiencia de Informes de Subvenciones de 2018, o GRAN Ley. Este proyecto de ley ayudaría a modernizar la transformación de los informes de subvenciones federales de documentos desconectados en datos utilizables y de búsqueda. Al hacerlo, el gobierno federal gasta más de $ 600 mil millones en subvenciones federales cada año. Al asegurarnos de que se utiliza la última tecnología en nuestros sistemas de concesión de subvenciones, podemos realizar un mejor seguimiento y administrar estos dólares federales y obtener información instantánea sobre la productividad de estos gastos.

