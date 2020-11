El republicano Patrick McHenry gana la reelección a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el décimo distrito del Congreso de Carolina del Norte.

McHenry gana 281,953 (69%) votos mientras su oponente demócrata, David Parker, recibe 126,881 (31%) de votos.

Las prioridades de Patrick McHenry

Crimen, políticas de drogas y tribunales

El congresista McHenry es un firme partidario de la aplicación de la ley y el estado de derecho. Se ha comprometido a oponerse a cualquier proyecto de ley, resolución o movimiento para “Desfinanciar a la Policía”.

El congresista McHenry trabaja en estrecha colaboración con los alguaciles y otro personal encargado de hacer cumplir la ley de todos los condados del Décimo Distrito, junto con agentes federales de la Administración de Control de Drogas (DEA) y agentes de la Oficina de Investigación del Estado (SBI) para discutir soluciones al problema de adicción a la metanfetamina y opioides en el norte Carolina. El congresista apoya sanciones más severas para los narcotraficantes y traficantes y una mejor gestión de las subvenciones federales para ayudar a los esfuerzos de las fuerzas del orden locales para erradicar este problema. El congresista McHenry apoyó el aumento de fondos para los esfuerzos de aplicación de la ley para combatir el abuso de medicamentos recetados y es miembro del Comité del Congreso para la Lucha contra la Metanfetamina, que trabaja para detener el uso y la producción de esta peligrosa droga.

El congresista McHenry también apoyó la Ley de prevención de trastornos por uso de sustancias que promueve la recuperación y el tratamiento de opioides (SUPPORT) para pacientes y comunidades . Esta legislación combate el problema de los opioides de nuestra nación al enseñar a los proveedores de atención médica sobre los medicamentos para la adicción, aumentar y fortalecer nuestra fuerza laboral médica que se especializa en adicciones y agilizar la entrega de medicamentos para la adicción. El presidente Trump promulgó la Ley de APOYO a los pacientes y las comunidades el 24 de octubre de 2018 y la calificó como el “paquete legislativo más grande que aborda una única crisis de drogas en la historia”.

Inmigración

Estados Unidos tiene la mayor cantidad de inmigrantes de cualquier otro país, con 44 millones viviendo en la nación hoy, y el congresista McHenry cree que esto es parte de lo que hace a Estados Unidos tan grande. Él cree que el país debe ser acogedor para quienes pasan por el proceso de inmigración para obtener la residencia legal.

Sin embargo, si bien es cierto que Estados Unidos es una nación de inmigrantes, también es una nación de leyes. La inmigración ilegal es un problema grave en los Estados Unidos, y el número de extranjeros ilegales aumenta cada año. Estos extranjeros ilegales hacen hincapié en la infraestructura y los programas diseñados para apoyar a los ciudadanos estadounidenses. A lo largo de su mandato, el congresista McHenry ha apoyado los esfuerzos para fortalecer el control y la seguridad fronteriza con el fin de detener la afluencia de inmigrantes ilegales a través de las fronteras de nuestra nación.

El congresista McHenry también cree que debemos reducir los incentivos para que los inmigrantes ilegales vengan aquí, por lo que introdujo la Ley de Prohibición de Viajes Gratis . Esta legislación evita que los inmigrantes ilegales accedan al Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo según las órdenes ejecutivas ilegales del presidente Obama que otorgan amnistía.

Otorgar cualquier tipo de amnistía a los extranjeros ilegales solo recompensaría el comportamiento delictivo y alentaría aún más el tipo de acciones que estamos viendo a lo largo de nuestras fronteras. Muchas ciudades de todo el país, incluidas varias en Carolina del Norte, han promulgado políticas de santuario oficial para inmigrantes ilegales o se han negado a cumplir con las solicitudes de retención del Departamento de Seguridad Nacional. Las ciudades santuario permiten que los delincuentes extranjeros peligrosos permanezcan en las calles, creando un entorno peligroso para los ciudadanos y las fuerzas del orden. El congresista McHenry también es copatrocinador de la Ley de Justicia para las Víctimas de las Ciudades Santuario de 2019, que permitiría a las víctimas de delitos violentos y delitos graves cometidos por un extranjero ilegal demandar a la ciudad santuario o jurisdicción responsable. McHenry ha apoyado y seguirá apoyando los esfuerzos para reducir el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro país y no apoyará ninguna forma de amnistía para los inmigrantes ilegales actualmente en los Estados Unidos.

Educación, capacitación de trabajadores y elección de escuela

El congresista McHenry ha ayudado con éxito a aumentar la inversión federal en el sistema de colegios comunitarios del oeste de Carolina del Norte. El congresista también apoya los programas de capacitación vocacional para ayudar a mejorar las habilidades y comerciabilidad de los trabajadores. Una fuerza laboral bien capacitada y educada ayudará a atraer nuevos negocios y empleos al oeste de Carolina del Norte.

El gobierno federal puede desempeñar un papel en la educación, pero las escuelas deben controlarse en la mayor medida posible a nivel local. El congresista McHenry copatrocinó la Ley A PLUS, lo que permitiría a los estados excluirse de los requisitos educativos federales. Luego, los estados recibirían sus fondos federales para la educación como subvenciones en bloque y los usarían para adaptar las experiencias educativas a las necesidades de los estudiantes locales, en lugar de los mandatos de Washington, DC.

El congresista McHenry apoya ideas innovadoras de reforma educativa, como escuelas autónomas y vales, ya que cree que el gobierno no debería ser un obstáculo para lo que es mejor para la educación y el desarrollo de un niño. Él cree que los padres deben tener la capacidad de trasladar a su hijo de una escuela de bajo rendimiento a una institución educativa de su elección.

Ambiente

El congresista McHenry aprecia la belleza natural de los Estados Unidos, y el oeste de Carolina del Norte alberga algunos de los paisajes más impresionantes de Estados Unidos. Es importante brindar la protección adecuada para nuestros tesoros naturales.

El congresista McHenry ayudó a aprobar la legislación para reautorizar permanentemente el Fondo de Conservación de Tierras y Agua (LWCF) y fue un firme partidario de la Ley Great American Outdoors . Esta legislación financia completamente la LWCF y proporciona $ 9.5 mil millones durante cinco años para reparar y mantener nuestros parques nacionales. El congresista McHenry se enorgulleció de votar en apoyo de esta iniciativa bipartidista para salvaguardar los fondos para las instalaciones públicas al aire libre de nuestra nación y brindar oportunidades recreativas a todos los estadounidenses. El presidente Trump promulgó la Ley Great American Outdoors Act el 4 de agosto de 2020.

Finalmente, el congresista McHenry cree que la cultura de la Agencia de Protección Ambiental debe reformarse para que trabaje para ayudar a las empresas y las personas a cumplir con las regulaciones en lugar de actuar estrictamente de manera punitiva y trabajar para sacar a la gente buena del negocio. El congresista McHenry apoya las medidas de sentido común en las que las empresas, las agencias gubernamentales y los ciudadanos trabajan juntos para abordar las preocupaciones locales y cumplir con las regulaciones ambientales.

Presupuesto federal

El presupuesto federal ha sido mal administrado durante demasiado tiempo. Bajo el presidente Obama, la ya asombrosa deuda nacional se disparó de $ 10 billones a casi $ 20 billones. La deuda nacional actual asciende a casi $ 23 billones, hipotecando el futuro de nuestros hijos.

Creer que el gobierno puede simplemente gastar su camino de regreso a la prosperidad es peligrosamente simplista y equivocado. Debemos recortar el gasto para garantizar que las generaciones futuras no estén cargadas con deudas.

Como ex miembro del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, el congresista McHenry apoya un enfoque de presupuestación fiscalmente responsable. Deberíamos recortar, ahorrar e incentivar el crecimiento económico en lugar del enfoque habitual de impuestos, gastos y préstamos. El congresista McHenry cree que deberíamos tener un presupuesto que ralentice el gasto discrecional y priorice la inversión en proyectos que realmente estimulen el crecimiento económico. También debemos asegurarnos de que nuestro presupuesto esté equilibrado, no aumente los impuestos ni reduzca los programas de defensa y atención médica de los veteranos. El grupo de vigilancia del gobierno, Citizens Against Government Waste, califica a Patrick McHenry como un “héroe de los contribuyentes”.

La política energética

El congresista McHenry ha apoyado una política energética estadounidense que se equilibra entre conservar energía, invertir en fuentes de energía alternativas y continuar utilizando los abundantes recursos energéticos de Estados Unidos. Un día, Estados Unidos será impulsado por energía alternativa, y el congresista McHenry está trabajando para que eso suceda, pero hasta entonces, debemos usar el petróleo y el gas natural estadounidenses para impulsar la economía estadounidense y reducir los costos de energía para las familias estadounidenses.

McHenry ha sido un incansable partidario de la creciente industria de energía solar del oeste de Carolina del Norte. Carolina del Norte es el segundo mayor productor de energía solar en los Estados Unidos y el Décimo Distrito alberga diecisiete empresas de energía solar, que van desde el desarrollo hasta la producción. El congresista apoyó la extensión del Crédito Tributario por Inversión para la tecnología solar , que se incluyó en la Ley de Presupuesto Bipartidista de 2018. En reconocimiento a su trabajo, la Asociación de la Industria de Energía Solar honró al Congresista McHenry con su premio Solar Champion.

Cuidado de la salud

El congresista McHenry cree que todos los estadounidenses deben tener acceso a una atención médica asequible y de calidad. Sin embargo, un sistema de salud racionado por el gobierno no es la respuesta. Las decisiones de atención médica deben ser tomadas por los pacientes y sus médicos, no por burócratas del gobierno. Los controles de precios establecidos por el gobierno son peligrosos, ya que amenazan la innovación y perjudican la capacidad de los pacientes para acceder a los medicamentos y la atención médica de su elección. El congresista McHenry cree en las reformas que hacen que la atención médica sea más asequible, accesible, portátil y personal para todos los estadounidenses.

El congresista McHenry apoya el establecimiento de Association Health Plans, que permitiría a las pequeñas empresas que de otra manera no podrían pagar un seguro médico unirse y comprar un seguro como grupo para que más estadounidenses trabajadores tengan acceso a un seguro médico. Esto haría que la cobertura de atención médica sea más asequible y accesible para los trabajadores.

Servicios financieros, empleo y economía

El congresista McHenry es el miembro de mayor rango del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes , que se ocupa de la legislación relacionada con la banca, los seguros, los bienes raíces y otros temas. Desde esta posición, el congresista McHenry trabaja para proteger a los consumidores y dueños de negocios de las regulaciones y políticas onerosas que dañarían su capacidad para acceder y hacer crecer el capital. Congresista McHenry ha tenido múltiples facturas convirtió en ley para ayudar a los empresarios de Estados Unidos y de las pequeñas empresas obtener acceso al capital, incluyendo: la Ley del Empleo , la Ley de SUBIR , y la Ley de los innovadores de América del Reparto.

Una de las principales prioridades del congresista McHenry es continuar ayudando a reconstruir la economía del oeste de Carolina del Norte. Los malos acuerdos comerciales han provocado importantes pérdidas de puestos de trabajo en nuestra región. Durante su mandato, McHenry votó en contra de todos los acuerdos comerciales injustos que enviaron empleos estadounidenses al extranjero.

Seguridad nacional

Estados Unidos enfrenta crecientes desafíos de seguridad en múltiples frentes, incluido el resurgimiento de competidores estratégicos como Rusia y China; las ambiciones nucleares de Irán y Corea del Norte; inestabilidad en Oriente Medio; y la necesidad crítica de presionar continuamente a los grupos terroristas, incluidos ISIS y Al Qaeda.

El congresista McHenry ha votado constantemente para proporcionar a nuestras tropas los recursos y el apoyo que necesitan. Años de recortes presupuestarios han perjudicado seriamente la preparación del ejército de los Estados Unidos. Es por eso que el congresista apoyó la Ley de Autorización de Defensa Nacional del año fiscal 2020, que ayuda a restablecer la preparación y brinda asistencia adicional a las familias de militares. También votó para proporcionar a nuestras tropas un aumento salarial del 3.1%, el mayor en una década.

El congresista McHenry cree que Israel es uno de nuestros aliados más sagrados y, como la única democracia en el Medio Oriente, debemos apoyar su seguridad. Como miembro destacado del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, trabaja constantemente para combatir el odioso movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) que se ha empleado para deslegitimar y aislar al estado de Israel. El congresista McHenry también es un firme partidario del memorando de entendimiento que proporciona 38,000 millones de dólares en ayuda exterior a Israel durante diez años.

Santidad de la vida humana

Estados Unidos siempre ha sido una nación compasiva que aprecia la vida humana inocente en todas las etapas de desarrollo, desde la concepción hasta la muerte natural. Trágicamente, los activistas judiciales de la Corte Suprema fabricaron una interpretación de la Constitución que permitía el aborto en el caso de Roe v. Wade de 1973, que resultó en la muerte de millones de niños por nacer cada año.

McHenry es un defensor de las causas pro-vida en la Cámara de Representantes y luchará para fomentar una cultura de vida para todos los estadounidenses. Esto incluye defender la prohibición del aborto por nacimiento parcial, luchar contra cualquier esfuerzo para legalizar la eutanasia y apoyar los esfuerzos para reducir los abortos y aumentar las adopciones. El Comité Nacional del Derecho a la Vida ha reconocido el trabajo del congresista McHenry para proteger a los no nacidos con un puntaje de por vida de 100, además de mantener una calificación “A” de la Lista Susan B. Anthony.

El congresista McHenry es uno de los copatrocinadores de la Ley de protección del niño por nacer capaz de sufrir dolor , que declara ilegal que un médico realice o intente realizar un aborto después de 20 semanas; y la Ley de protección de los sobrevivientes del aborto nacidos vivos , que prohibiría el infanticidio al garantizar que los bebés que sobreviven a los abortos reciban el mismo grado de atención médica que salvan vidas que los niños nacidos vivos a la misma edad gestacional.

Valores tradicionales

El congresista McHenry cree que el matrimonio, la familia y la comunidad no son solo eslogan; son la columna vertebral de la sociedad estadounidense. Lamentablemente, hay esfuerzos organizados por la izquierda radical y una creciente “cultura de cancelación” para destruir nuestra cultura estadounidense tradicional. Estados Unidos es una nación inclusiva y respetamos otras culturas y tradiciones, pero debemos defender lo que es sagrado y exclusivo de Estados Unidos. Debido a su defensa de los valores tradicionales, el Family Research Council le otorgó al Congresista McHenry su premio “True Blue”.

Segunda Enmienda

El congresista McHenry apoya firmemente la Segunda Enmienda a la Constitución. Ha defendido continuamente los derechos de los ciudadanos respetuosos de la ley a comprar, usar y conservar armas de fuego personales. El congresista McHenry también es un miembro orgulloso de la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

El congresista McHenry presentó una legislación en el 114º Congreso que evitaría que la administración Obama implemente una prohibición de munición popular. Su proyecto de ley, HR 1365, Ley de Protección de Municiones y Armas de Fuego , prohibió a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos prohibir los tipos populares de municiones AR-15 que usan millones de deportistas y entusiastas.

Pequeñas empresas

Las pequeñas empresas son la columna vertebral de la economía estadounidense y crean más del 70% de todos los nuevos empleos en los Estados Unidos. El congresista McHenry se considera afortunado de haber crecido en un hogar en el que observó y aprendió cómo sus padres construían su negocio desde cero. Antes de servir en el Congreso, McHenry era un pequeño empresario y comprende los problemas que afectan el éxito o el fracaso de estas empresas. Como miembro de rango en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, el congresista busca continuamente apoyar políticas que ayuden a las pequeñas empresas a prosperar y fomentar nuevas ideas.

Sobre la base de su legado como autor del proyecto de ley original para legalizar el crowdfunding basado en inversiones, que facilitó a las empresas la obtención de capital y se incluyó en la Ley JOBS , el congresista McHenry presentó la Ley de Enmiendas al Crowdfunding para elevar el umbral de activos para los pequeños establecidos. empresas con ingresos consistentes y nuevas empresas con potencial de crecimiento. Esta legislación ayuda a las pequeñas empresas a obtener acceso al capital necesario para crear puestos de trabajo y estimular la innovación.

Fortalecimiento de la seguridad social

El congresista McHenry cree que todos los estadounidenses mayores y de mediana edad deben recibir los beneficios del Seguro Social a los que tienen derecho.

El Seguro Social ha prestado un buen servicio a los estadounidenses durante generaciones y debemos tomar las medidas adecuadas para garantizar que el programa siga siendo solvente para las generaciones futuras. Pero el programa que fue diseñado en 1935 está roto y, a menos que el Congreso actúe, el Seguro Social se encontrará en serios problemas. En la década de 1950, había 16 trabajadores que apoyaban a todos los jubilados del Seguro Social. Actualmente, hay menos de 2.8 trabajadores por jubilado, y cuando los baby boomers se jubilen, solo habrá dos trabajadores para cada beneficiario del Seguro Social.

Reducción de impuestos

El congresista McHenry cree en reducir la carga fiscal sobre los trabajadores, las familias y las pequeñas empresas estadounidenses. Como miembro del Congreso y anteriormente como representante estatal en Carolina del Norte, nunca ha votado a favor de un aumento de impuestos. Es por eso que McHenry apoyó la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos promulgada por el presidente Trump en diciembre de 2017.

Antes de la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos, el código tributario de los Estados Unidos estaba desactualizado y era demasiado complicado, lo que penalizaba a las familias trabajadoras y las pequeñas empresas. La Ley de Empleos y Reducción de Impuestos simplificó el código tributario al cerrar las lagunas de intereses especiales y consolidar las deducciones. El proyecto de ley reduce los impuestos a las familias de ingresos bajos y medianos al recortar las tasas de impuestos sobre la renta, expandir significativamente la deducción estándar y expandir el crédito tributario por hijos, lo que permite a las familias conservar una mayor parte de sus cheques de pago duramente ganados. La ley Tax Cuts and Jobs también ayuda a las familias trabajadoras mejorando los vehículos de ahorro para la jubilación y la educación.

Comercio y manufactura

Los acuerdos comerciales anteriores, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), han sido desastrosos para las industrias manufactureras de Carolina del Norte, como los textiles y los muebles. Cuando el TLCAN entró en vigor en 1994, la esperanza era que se abrieran nuevos mercados para los productos estadounidenses en México y que el aumento del comercio beneficiara a ambos países. En cambio, muchos mercados mexicanos permanecieron cerrados y la mano de obra mexicana barata robó puestos de trabajo estadounidenses. Carolina del Norte se vio más afectada que cualquier otro estado, perdiendo más de 200.000 puestos de trabajo.

Es por eso que el congresista McHenry apoyó los esfuerzos del presidente Trump para renegociar y ratificar el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA) , una gran mejora para la fabricación en el oeste de Carolina del Norte. Específicamente, el nuevo capítulo independiente para textiles y prendas de vestir y las reglas más estrictas para el cumplimiento de las aduanas en el acuerdo de USMCA beneficiarán a las muchas empresas en el Décimo Distrito involucradas con la industria textil.

Durante demasiado tiempo, se ha permitido a China aprovechar la aplicación deficiente de la ley comercial estadounidense en detrimento de nuestros intereses y negocios. El congresista McHenry también apoya los esfuerzos del presidente Trump para reprimir las prácticas comerciales desleales de China, incluido el robo de propiedad intelectual, las transferencias forzadas de tecnología, la manipulación ilegal de divisas y el dumping de productos extranjeros con precios muy por debajo del valor justo de mercado en los EE. UU.

Transporte e infraestructura

El congresista McHenry ha trabajado para asegurar fondos federales para proyectos de infraestructura en el Décimo Distrito, incluidos $ 661,333 para financiar la construcción de la autopista 321, $ 2.4 millones para ayudar a financiar la construcción de la autopista 74 Bypass, $ 1.3 millones para completar la nueva autopista 16 y $ 800,000 para financiar la construcción. de la autopista 150. En 2018, el congresista McHenry ayudó a la ciudad de Hickory a obtener una subvención RAISE de $ 17 millones, que se utilizará para hacer que la infraestructura de la ciudad sea más accesible para bicicletas y peatones.

Asuntos de los veteranos

El congresista McHenry fue reconocido por los Capítulos de la Legión Estadounidense y la Liga del Cuerpo de Marines de Carolina del Norte por su trabajo para lograr que se abriera la clínica Hickory VA.

Además, el congresista McHenry ha trabajado incansablemente para poner fin a la crisis sistémica que enfrenta VA. Apoyó y ayudó a aprobar la Ley VA CHOICE para ofrecer atención fuera del VA a expensas del Departamento a los veteranos calificados, y luego trabajó para ayudar a solucionar los problemas con el programa Choice a través de la Ley MISSION de VA bipartidista , que el congresista McHenry apoyó. El proyecto de ley fortalece y mejora el sistema de atención médica de VA en beneficio de los veteranos de nuestra nación, al tiempo que agiliza sus programas de atención comunitaria para garantizar una atención oportuna y de calidad. Consolida el Programa Choice con otros programas de atención comunitaria de VA en un único y permanente Programa de Atención Comunitaria para Veteranos y amplía la elegibilidad de atención comunitaria para garantizar que la decisión de buscar atención fuera de VA sea entre el veterano y su médico. El proyecto de ley también amplía el Programa de cuidadores familiares a los veterinarios anteriores al 11 de septiembre, que fue fuertemente defendido por los oficiales de servicio de veteranos en el oeste de Carolina del Norte.

