Restaurante de Fayetteville donó el 20% de sus ganancias a una empleada que lucha contra el cáncer de mama

Kayla John sobrevivió al cáncer durante los últimos meses a la par que desempeñaba sus labores en un restaurante de Fayetteville, donde se ganó el respeto de sus compañeros, testigos de su incansable lucha.

La mujer de 30 años de edad logró sobrevivir al cáncer de mama y tras anunciar que se encuentra en un proceso de reconstrucción, su antiguo empleador tuvo un noble gesto para intentar devolver a John todo lo que ella hizo por el restaurante pese a estar en plena batalla contra la enfermedad.

El gerente general de WALK ON’S: ​​Bistreaux and Bar, Brian Schrock, le donó el 20 % de las ventas del miércoles pasado en la sucursal a la causa de Kayla John.

Y es que ella se unió al equipo cuando abrió por primera vez hace poco más de un año en junio de 2019 y fue una parte integral del éxito del restaurante.

Así lo confirmó Schrock, quien definió a Kayla como una gran anfitriona que ayudó a capacitar a otros compañeros para realizar óptimamente el trabajo tal cual lo requieren los estándares del lugar.

“Ella ha estado aquí desde el primer día. Abrimos el 3 de junio del año pasado y, ya sabes, ella es una de esas ‘OG’ que llamamos aquí en el restaurante“, dijo Schrock al Canal 11 de la ABC.

#NEW: A Fayetteville restaurant is giving back to a former employee who had a double mastectomy to remove breast cancer. Today, the local @walk_ons held a fundraiser for 30-year-old Kayla John. The full story at 11 on @ABC11_WTVD pic.twitter.com/BwLmMpVk6P

— Michael Lozano (@MLozanoABC11) November 5, 2020