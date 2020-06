Restaurante que está cerrando realizó subasta para ayudar a restaurante mexicano

Mary’s Gourmet Diner, un restaurante en Winston-Salem que cerró sus puertas permanentemente después de la pandemia del COVID-19 , subastó las obras de arte que estaban exhibidas en el local y donó el dinero a La Botana, un restaurante mexicano local, que al igual que otros establecimientos, está luchando para salir adelante.

Mary’s Gourmet Diner

El restaurante estaba ubicada en el centro de Winston-Salem y era un restaurante popular antes del COVID-19. Después de que Carolina del Norte permitió a los restaurantes abrir de nuevo con restricciones, la propietaria, Mary Haglund, decidió que prefería cerrar el establecimiento.

Mi comida no es comida para llevar, es comida reconfortante y debe comerse allí mismo, dijo Haglund en un video en su Facebook. No quiero luchar para mantenerme a flote. Es un gran restaurante y si no está lleno, no podrá sobrevivir.

El restaurante tenía muchas obras de arte colgado en sus paredes, así que Haglund decidió comenzar a subastarlas y dar el dinero a sus amigos que son dueños de La Botana. Clientes habituales, familiares y más participaron en la subasta. Después de que todos los cuadros fueron subastados, Mary’s Gourmet Diner había recaudado 5,000 para La Botana.

La Botana

La Botana es un pequeño restaurante mexicano de propiedad familiar en Winston Salem. COVID-19 tuvo un gran impacto en su negocio y estaban tratando de encontrar formas de sobrevivir como negocio en esta pandemia.

Qué hermoso recibir un acto de bondad a través de la muy necesaria ayuda de un ser humano amoroso, escribieron Rigo y July Hernández, dueños de La Botana. Cuando casi has agotado todas las ideas sobre cómo sobrevivir a esta situación actual que afecta a millones de personas en todo el mundo, recibes la ayuda que tanto necesitas.

Su restaurante está ubicada en 1547 Hanes Mall Blvd Winston Salem y actualmente está abierta. Consulte su página de Facebook para obtener detalles sobre su horario.

