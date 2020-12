Resultados WWE TLC 2020: Randy Orton quemó a Bray Wyatt

WWE realizó su último evento del año. Dentro de los resultados de TLC 2020 sobresale la lucha final, donde Randy Orton realizó una de las acciones más impresionantes de la historia, al prenderle fuego a Bray Wyatt.

La lucha fue muy extraña, pues el personaje The Fiend tomó el control de un fuego intenso al rededor del ring, pero cuando parecía que éste sería el ganador del combate Orton consiguió quemar a su rival para ganar el duelo.

Sin embargo, esto no fue suficiente para The Viper, quien vio en el suelo a Bray y le prendió fuego.

#TheViper @RandyOrton stands tall. In the most horrific way imaginable. #WWETLC #FireflyInferno pic.twitter.com/aB89bVBATH

— WWE (@WWE) December 21, 2020