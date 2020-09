Las irregularidades del muro fronterizo de Trump quedaron expuestas cuando “60 minutos” publicó una historia de la controversial obra destinada a fracasar.

Recientemente secciones del muro se estaban cayendo a raíz de fuertes lluvias que azotaron el área. A partir de ahí se hicieron evidentes las revelaciones de la inestabilidad del muro. Tanto, que fue más bien ha sido calificado como una valla.

De acuerdo con el especial de 60 minutos, Trump ejerció “presiones” para adjudicar la licitación de la obra a Fisher Sand y Gravel en Dakota del Norte. Entretanto, la contratista es acusada de ganar miles de millones de dólares en contratos gubernamentales con el apoyo del presidente Trump.

Esta información fue suministrada por tres ex funcionarios de la administración. Las fuentes dijeron que en marzo del 2019 Trump citó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al teniente general Todd Semonite, quien dirigía el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, a la Oficina Oval. En la reunión pidió saber por qué Tommy Fisher, quien prometió que podría construir el muro más barato y más rápido, no fue seleccionado para construirlo.

Aun cuando los funcionarios del DHS explicaron que era inapropiado que el presidente influyera en el proceso de licitación, Trump siguió presionando.

La interferencia de Trump en el proceso de contratación permitió aportar unos $2 mil millones a los contratos del muro fronterizo.

¿Cómo Fisher se convirtió en el más apropiado?

Por su lado, Tommy Fisher captó la atención de Trump. Lo hizo mediante apariciones televisivas en Fox News y donaciones a la campaña de Trump y el senador republicano de Dakota del Norte, Kevin Cramer.

Realmente Fisher no estaba considerado como opción para el muro. De acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que supervisa la construcción del muro fronterizo, la empresa no tenía experiencia en la construcción de muros fronterizos.

Sin embargo, para hacerse elegible Fisher se sumó al proyecto “We Build the Wall”. Fue una campaña conservadora ideada por Steve Bannon y Kris Kobach para recaudar fondos y “construir el muro de Trump”. Esto, a pesar de que las promesas presidenciales de Trump habían hecho énfasis en que México pagaría por el muro.

Luego de recoger millones de dólares para construir de forma privada secciones del muro en la frontera con México, el ex estratega jefe del presidente Trump, Steve Bannon, fue detenido en un yate frente a la costa de Connecticut. Bannon y otros tres están acusados ​​de defraudar a los donantes de We Build the Wall tras destinar parte del dinero para uso personal.

Muro deficiente

No obstante, la compañía de Fisher sí llegó a avanzar en secciones del muro que reflejan una deficiente planificación y construcción. La pared está cerca de derrumbarse en el río Grande.

En 60 minutos se menciona que la construcción en las orillas del embravecido Río Grande es especialmente desafiante. La frontera entre Estados Unidos y México corre directamente por el medio. Por lo tanto, cualquier plan para construir sobre él debe ser aprobado por la Comisión Internacional de Límites y Aguas o IBWC. Fisher Sand y Gravel no obtuvieron esa aprobación antes de comenzar a excavar.

Según Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice, el muro de Trump está “construido sobre el racismo, la corrupción, las mentiras, el escándalo y la incompetencia, se está derrumbando ante nuestros propios ojos”.