Los primeros detalles sobre el acuerdo de divorcio al que han llegado Kim Kardashian y Kanye West se acaban de filtrar, donde al parecer, ella se quedará con la mansión de Hidden Hills valorada en 60 millones de dólares que compraron en 2013.

Revelan detalles de la mansión minimalista de Kim Kardashian y Kanye West tras su divorcio

Recordemos que esta mansión la remodelaron y duró la construcción hasta 2017 para convertirla en una especie de “monasterio belga futurista”, según la descripción que ofreció el propio rapero a la revista Architectural Digest el año pasado.

Esta decisión se habría tomado pensando en la estabilidad que tanto necesitan los cuatro hijos del antiguo matrimonio, y por otra parte, el polémico músico ha pasado la mayor parte del tiempo en su rancho de Wyoming, ya que no siente demasiado apego por su antiguo hogar en California.

La pareja había acordado que no revelarían detalles de la mansión

En un primer momento, la ex pareja acordó que no mostraría el interior de su hogar en las redes sociales ni en el reality de los Kardashian, pero Kanye fue el primero en no respetar esta regla en 2018, cuando compartió varias imágenes de tanto de la entrada.

Así también, se dejó entrever como del comedor en tonos neutros y a partir de aquel momento se abrió la veda.

Desde entonces, Kim reveló distintas estancias de la vivienda, como por ejemplo su gigantesco cuarto de baño decorado en una paleta cromática exclusivamente gris y con unos peculiares lavabos colocados en una isla central, que no cuentan con un sistema de drenaje tradicional o una pila para recoger el agua.

Los hijos de Kim no pueden jugar en el salón

La casa en general funciona como una instalación de arte permanente, y como la mayoría de los muebles son de un color blanco inmaculado, Kim tiene prohibido a sus hijos jugar en el salón.

A cambio, les ha construido un espacio para ellos solos donde almacenan sus juguetes -desde casas de muñecas a cajas registradoras de supermercado o un armario con disfraces- y en el que tienen un escenario con instrumentos musicales para organizar conciertos.

Por supuesto, tanto Kanye West como Kim Kardashian tenían su propio vestidor, del tamaño de muchos apartamentos y en los que imperan también una estética minimalista que, sin embargo, no se extiende a la habitación de su hija mayor.

Sólo una recámara tiene colores

El dormitorio de North es el único que apuesta a fondo por el color con una decoración en tonos rosas y un impresionante cabecero en forma de mariposa.

A lo largo de la remodelación, Kim se convirtió en la voz de la razón que apostaba por la funcionalidad mientras Kanye se preocupaba por otros detalles como encontrar un jacuzzi que se integrara en la piscina.

Al final, acabaron llegando a un acuerdo: nada de jacuzzi, pero la piscina climatizada cuenta con unos escalones muy anchos y poco profundos en los que los más pequeños pueden chapotear.