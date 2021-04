Revelan nuevo video del arresto de George Floyd; pide que no le disparen

El caso de George Floyd sigue en el ojo público, con el juicio del policía Derek Chauvin, quien es acusado de asesinar al afroamericano hace unos meses, el tema está en boca de todo Estados Unidos.

El ex agente de 45 años está acusado de asesinato y homicidio involuntario por su intervención en la muerte de Floyd, el 25 de mayo de 2020.

Nadie puede olvidar las impactantes imágenes de las cámaras, que atestiguan cómo los policías sometían a George Floyd, hombre afroamericano de 46 años, mientras él sólo pedía que lo dejaran respirar.

La muerte de George Floyd provocó protestas en todo el mundo, luego que los videos muestran el momento en que Floyd es detenido por supuestamente utilizar un billete falso de 20 dólares en una tienda, así como sus desesperadas súplicas de “no puedo respirar”, mientras es inmovilizado boca abajo en la calle por los agentes.

Los otros tres policías implicados, Alexander Kueng, Thomas Lane y Tou Thao, serán juzgados en agosto por “complicidad de asesinato”.

Pero ante este juicio, un nuevo video salió a relucir y muestra el momento de la detención de George Floyd por los policías.

El video de la cámara corporal de Lane muestra a Floyd diciendo “por favor, no me disparen”, mientras lo sacan de su auto afuera de la tienda donde pagó un paquete de cigarrillos.

En la nueva toma, Floyd es esposado y llevado a un automóvil policial donde se angustia cada vez más y forcejea con los agentes que intentan meterlo en la parte trasera del vehículo.

“Soy claustrofóbico, hombre. ¿Por qué me haces así? No me hagas esto”, dice Floyd en el video.