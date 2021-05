Revelan primeras imágenes de “House of the Dragon”, precuela de “Game of Thrones”

House of the Dragon, la precuela de la exitosa serie Game Of Thrones publicó las primeras imágenes de su producción en Twitter.

La nueva producción de HBO ya cuenta con su propia cuenta en Twitter donde ya suma más de 150 mil seguidores.

Las nuevas imágenes muestran a la conocida familia Targaryen, que será de cierta forma la protagonista de esta precuela y a otros personajes.

Princess Rhaenyra Targaryen & Prince Daemon Targaryen. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/uK0FigUbhq — House of the Dragon (@HouseofDragon) May 5, 2021

La precuela de Game of Thrones se encuentra en producción y será estrenada a través de la plataforma de streaming HBO Max en el año 2022.

En Twitter, House of the Dragon reveló los personajes que interpretarán algunos actores y actrices del reparto, quienes aparecieron en imágenes trabajando en equipo.

Emma D’Arcy: Princesa Rhaenyra Targaryen.

Steve Toussaint: La Serpiente del Mar.

Paddy Considine: Rey Viserys Targaryen.

Matt Smith: Príncipe Daemon Targaryen.

Olivia Cooke: Alicent Hightower.

Rhys Ifans: Otto Hightower.

Fire will reign 🔥

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production. Coming soon to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/tPX8n2IvGW — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

Paddy Considine trabajó en The Outsider; Olivia Cooke, en Ready Player One; Emma D’Arcy, en Truth Seekers y Matt Smith en The Crown.

La nueva serie basada en el universo de los libros escritos por George R. R. Martin será una adaptación de la novela Fire and Blood del autor.

House of the Dragon se desarrolla 300 años antes de la línea temporal de Game of Thrones y cuenta la historia de los ancestros de Daenerys Targaryen y Jon Snow, famosos por montar dragones.

Game of Thrones está basada en una saga de libros llamada A Song of Ice and Fire cuyos tomos hasta el momento son A Game of Thrones, A Clash of Kings, A Storm of Swords, A Feast of Crows y A Dance with Dragons.

Los últimos dos tomos The Winds of Winter y A Dream of Spring están siendo escritos por George R. R. Martin.

