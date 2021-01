Revelan primeras imágenes oficiales de Space Jam 2 con LeBron James

En 2020, LeBron James se hizo tendencia en redes sociales, no por su extraordinario juego en las duelas NBA, sino porque sería el protagonista de Space Jam 2, la nueva entrega de los Looney Tunes y una estrella del basquetbol.

De esta forma, LeBron James tomaría el papel que hizo el mítico Michael Jordan en la primera parte de Space Jam, actuación que fue bien recibida en los años 90 por todos los fans de la NBA.

A look at LeBron in the new Space Jam 👀 pic.twitter.com/R0IJ6TEX9p — ESPN (@espn) January 16, 2021

A pesar que el trascendido tomó cada vez mayor relevancia, no había imágenes o videos oficiales de la próxima entrega de Space Jam, pero hoy, HBO Max presentó los proyectos que se develarán oficialmente en el 2021.

Como ya sabemos, LeBron James, estrella de Los Angeles Lakers, será el protagonista de la secuela de la película noventera de Michael Jordan con los Looney Tunes y ya hay imágenes oficiales del nuevo filme.

This year, the biggest Warner Bros. premieres are coming to theaters and streaming on HBO Max the exact same day. What movie are you most excited for? 🍿 https://t.co/6Ny7n8JUGk pic.twitter.com/UEMmDlMIy6 — HBO Max (@hbomax) January 16, 2021

Un promocional que apenas deja ver un adelanto

Los promocionales apenas duran un par de segundos, pero puede apreciarse a The King, junto a Bugs Bunny y el traje que ambos portarán durante el filme.

La nueva película de Space Jam: The New Legacy se estrenará el 16 de julio en HBO Max (no está disponible en México) y en cines.

Hace unos meses, se filtró el uniforme que portará James, cuatro veces campeón de la NBA, en el filme.