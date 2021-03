Revelan que Michael Douglas comenzó a tener síntomas de ‘demencia’

Michael Douglas es uno de los actores que son un ícono del cine de los 80 y 90, galán de Hollywood y tuvo papeles memorables en filmes como “Fatal Attraction” o “The War Of Roses” y a sus 76 años, está retirado del cine.

Pero el llegar a una edad avanzada le está costando a Michael Douglas en su salud, ya que comenzó a tener malestares no físicos, pero sí mentales, que se han manifestado casi por sorpresa durante el período de confinamiento.

“A lo largo de la pandemia, en la que he pasado mucho más tiempo haciendo básicamente nada en el sofá, me ha sorprendido la cantidad de energía que he perdido”, explicó en una entrevista a AARP.

“Mi memoria a largo plazo está bien, pero a corto plazo… no tanto. Lo estoy investigando”, reveló.