Uno de los personajes de terror más recurrentes para disfrazarse es Michael Myers, sí, el asesino de la aclamada saga Halloween y que ha dejado innumerables gritos en salas de cine y sillones por las escenas de violencia que hay en los filmes donde aparece.

A unos días de festejar Halloween, tenemos noticias del regreso de uno de los asesinos más temidos en el mundo del cine y es que Universal Pictures compartió un avance de lo que será “Halloween Kills”, filme que debió estrenarse este año.

El estreno de “Halloween Kills” tuvo que retrasarse debido a la Pandemia del COVID-19, pero será en 2021 cuando finalmente podamos ver otra vez a Michael Myers en acción.

La historia se centrará en que Michael Myers sobrevivió a todo lo que pasó en el filme de hace dos años. Con una fórmula que parece desgastada, pero que a su vez es efectiva, se ve una calle vacía con adornos tétricos y pistas que nos indican que el asesino no está en el más allá.

Recordemos que el primer filme de Halloween salió por allá del lejano 1978, John Carpenter fue quien echó a andar el guión y la dirección, para ser todo un éxito entre los jóvenes de ese entonces.

Desde entonces, se han hecho innumerables reboots o recreaciones de Halloween, algunas de pésima calidad y otras con un desenlace más notable.

I know you all have been looking forward to an update on the status of "Halloween Kills". Here it is: pic.twitter.com/EWivyipYgR

— John Carpenter (@TheHorrorMaster) July 8, 2020