Dado que los teatros, al igual que los lugares en todo el país, se han mantenido en silencio durante los últimos meses, Blumenthal Performing Arts quería una forma de recuperar la música, solo que esta vez, la canción fluiría por las calles de Charlotte.

Únase al evento Revive the Vibe, un concierto benéfico para artistas del área de Charlotte, que tendrá lugar en Uptown el 17 de octubre.

Los asistentes podrán tocar con artistas de casi todos los géneros (punk, hip hop, folk, pop y más) con conciertos consecutivos en The Square at Spirit Square y los Victoria Yards adyacentes.

¡También puede asistir virtualmente con transmisiones en vivo de cada programa! El evento es gratuito, pero se recomienda hacer una donación al fondo de conciertos de artistas para garantizar que la música nunca se detenga en Charlotte. Puedes donar aquí.

Asistir en persona

El espacio en cada ubicación será limitado debido a las reglas estatales actuales. Se requieren máscaras por mandato estatal. Los usuarios estarán sujetos a controles de temperatura antes de ingresar. Los bares sin efectivo servirán bebidas alcohólicas y no alcohólicas (no efectivo, solo tarjetas) en ambos lugares.

Conoce a los Artistas

Blumenthal Performing Arts también preguntó a algunos de los artistas sobre la ausencia de presentaciones en vivo, cómo se mantuvieron creativos en cuarentena y qué quieren que el público sepa sobre ser un artista durante un tiempo sin las artes escénicas.

A continuación sus respuestas:

Tocará a las 12 p.m. en The Square en Spirit Square

Género: Alma excéntrica / R & B

Lo que más extrañaba: “¡Ver caras nuevas y viejas! Extraño las conexiones personales que se formaron y las reacciones genuinas de mis fans”.

Cómo los últimos meses la han inspirado a ella ya su trabajo: “Estoy más inspirada que nunca para seguir apoyando a todos los afro-americanos”.

Tocará a la 1 PM en Victoria Yards

Género: Smooth jazz

Lo que se siente al tocar en vivo después de un período prolongado: “Recientemente comencé a tocar de nuevo en ambientes al aire libre y es genial volver a conectarme con mi público. Están tan ansiosos por escucharlo como yo por tocarlo”.

Cómo la pandemia lo ha inspirado a él y a su trabajo: “La sociedad realmente ha recibido un golpe. No solo financieramente, sino también mentalmente, dados todos los ajustes necesarios … para combatir el virus. La mayoría de las personas están aisladas y en cuarentena, lo cual puede ser muy desafiante en sí mismo. La música puede revelar buenos recuerdos y emociones maravillosas. Tengo esto en cuenta mientras grabo y libero a músicos con la esperanza de ayudar y sanar a la gente “.

Tocará a las 2 PM en The Square en Spirit Square

Género: folk conmovedor y arraigado

Cómo se mantuvo creativo durante la cuarentena: “He estado vendiendo mi arte durante varios años, por lo que he dedicado más tiempo a pintar y producir piezas que la gente comprará. También comencé a hacer programas de transmisión en vivo en Facebook en abril, y esa ha sido una experiencia increíble. Me ha mantenido escribiendo, aprendiendo nuevas canciones de otros escritores. También he trabajado mucho con mi esposa, Linda, arreglando nuestra propiedad “.

Lo que el público debe saber sobre el apoyo al arte local: “Perder actuaciones en vivo para músicos que trabajan es ser despedido de su trabajo. Es así de simple”.

Tocará a las 7 PM en Victoria Yards

Género: ska latino / reggae / pop-rock de influencia punk

Lo que se siente al tocar después de un período prolongado: “Estamos muy entusiasmados. Tenemos algunas canciones nuevas que queremos interpretar, pero en general estamos ansiosos por interpretar. Esperamos poder comenzar a actuar más y más”.

Lo que el público debe saber: “[Estos son] tiempos realmente difíciles para los artistas escénicos. Para algunos artistas, la música es la única fuente de ingresos y no poder tocar música es realmente difícil. Afortunadamente para nosotros, la música es solo un pasatiempo, pero ha sido difícil intentar mantener a la banda en marcha … ya que no podemos actuar “.

Nota del editor: El grupo Bakalao Stars tendrá un nuevo sencillo el 30 de octubre.