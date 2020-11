Rey Mysterio se retiraría en 2025; el final está cerca

No todo es para siempre. Rey Mysterio comentó que se retiraría en 2025, pues su idea es no seguir luchando después de los 50 años, aunque podría alargar un poco más su carrera.

El amo del 619 ya no tiene nada que demostrar y ya dejó a su hijo Dominik con el legado de su nombre, por lo que ya piensa en en decir adiós a los cuadriláteros.

En diciembre de este 2020 Rey Mysterio cumplirá 45 años y aseguró que no se ve luchando a los 50 años, pues quiere retirarse aún con todas sus facultades y no cuando ya no pueda hacer las evoluciones aéreas a las que tiene acostumbrados a los fans.

Sin embargo, aunque su plan sería terminar en 2025, una serie de tratamientos y terapias podrían hacer que después de llegar a las cinco décadas de vida siga en el ring.

Voy a cumplir 45 en diciembre y no me veo con más de 50 sobre el cuadrilátero, eso seguro. Mi cuerpo está sano ahora, además he estado experimentando nuevas terapias con células madre, cámara hiperbárica, criogenización… muchas cosas que me benefician en la actualidad y de cara al futuro. Creo que ayudarán a alargar mi carrera“, comentó en entrevista con Lilian García.

Pero aunque aún no tiene definida la fecha para decir adiós, el Amo del 619 sí tiene claro el lugar donde tendría su última lucha, por lo que Rey Mysterio se retiraría en WWE.

“De lo que sí estoy seguro es de que me retiraré en WWE. Una vez estás aquí no hay sitio mejor ni más grande. Aquí es donde siempre imaginé terminar mi carrera”.

Por el momento, Rey se encuentra dentro de una historia que involucra a su hija Aalyah y su hijo Dominik, quienes han sorprendido gratamente en los evento de la empresa estadounidense, su hija por su capacidad en el micrófono y Dominik ya como luchador.