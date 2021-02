Ricardo Crespo: Se revelan detalles de acusación de violación a su hija

Después de que el artista Ricardo Crespo fuera detenido por la presunta violación de su hija, el programa “Ventaneando“, dio más detalles del caso.

Según la información difundida en el programa dirigido por Paty Chapoy, la hija de Crespo de 14 años ya rindió su declaración, donde haría fuertes acusaciones contra su padre.

“Solo tengo recuerdos de que mi papá me quitaba la ropa y comenzaba a tocar mi cuerpo cuando mi mamá salía de casa. Comenzó a tocarme mediante juegos y me decía que jugábamos al spa, que consistía en que yo me desnudara y también mi papá lo hacía y con cremas y aceites me acariciaba“, estaría escrito en la carpeta de la denuncia.