Ricardo Muñoz, vocalista de Intocable, se aplica segunda dosis de vacuna COVID-19

El vocalista de la agrupación Intocable, Ricardo Muñoz, se aplicó la segunda dosis de la vacuna COVID-19, a unos días de decir que había utilizado sus “palancas” para aplicarse la primera dosis.

Desde su cuenta de Twitter, el músico mexicano, quien tiene más de 50 mil seguidores en dicha red social, compartió con sus seguidores que acudió a que le aplicaran la segunda dosis de la vacuna.

Además, Ricky Muñoz, como también es conocido, invitó a sus fans que viven en Estados Unidos a que se informen sobre los procesos para aplicarse la vacuna.

Desde su cuenta de Instagram, el vocalista de intocable, Ricardo Muñoz explicó que su aplicación de la vacuna no fue por palancas como lo había dicho, sino que lo mencionó como una broma, ya que sobraron algunas vacunas para el personal de la primera línea, en Estados Unidos, de donde es originario.

Ahí sí me equivoqué pensando que por ser Twitter no es un (medio) serio, lo dije como de broma.

Fue suerte y lo postean en Facebook, que van a poner la vacuna contra el COVID en tal dirección. Era llegar, te parabas en fila, había una fila larguísima, había muchos ciudadanos y no le quitamos a nadie su lugar.

Una vez que sacan de refrigeración la vacuna tiene cierto tiempo para usarlo porque se echa a perder. Yo fui uno de los afortunados que me paré en fila y me la pusieron. No pagué absolutamente nada. En Twitter dije que me costó 20 dólares de gasolina porque fue lo que me costó llegar allá.