Ricky Martin y Enrique Iglesias realizarán gira juntos por Estados Unidos y Canadá

#LIVEISBACK!!! Can’t wait to see you guys this fall with @ricky_martin and @SebastianYatra. It’s going to be 🔥🔥🔥 Nos vemos pronto! #EnriqueRickyTour Tickets at: https://t.co/9nWRl9X6Iw pic.twitter.com/GWNaULxL2S