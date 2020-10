Rihanna presenta a Rosalía y a Bad Bunnny en desfile digital

Rihanna presenta a Rosalía y a Bad Bunny en su desfile en formato digital. También contará con las apariciones de Lizzo, Travis Scott y algunos de los nombres más conocidos de la moda. Otro de sus invitados son Cara Delevingne, Bella Hadid, Big Sean, Normani e Irina Shayk.

Rihanna asegura que decidió seguir adelante con un desfile de lencería de Savage X Fenty en formato digital para ofrecerle algo bueno a un mundo aquejado de problemas.

“Hay muchas cosas pasando en el mundo en este momento y me siento cercana a todo eso”, dijo la cantante e ícono de la moda a The Associated Press

“La gente necesita un poco de esperanza, un poco de felicidad, y podemos poner una gran sonrisa en su rostro y darles un poco de diversión mientras están encerrados en casa”, añadió.

El desfile se estrena el viernes por Amazon Prime

El desfile de Savage X Fenty Vol. 2, cuenta con números musicales que acompañan a las modelos. Este se filmó en septiembre en Los Angeles y se estrena el viernes 2 de octubre, por Amazon Prime Video.

Desde que lanzó Savage X Fenty en 2018 con una serie de desfiles deslumbrantes ante un gran público, Rihanna ha construido una buena reputación para la empresa.

Por primera vez hay diseños para caballero, gracias a la participación de Christian Combs en el desfile. Combs diseñó boxers dignos de todos los géneros para usar con pijamas y calzones en estambre y satén para la colección otoño 2020.

Rihanna y su compromiso con la inclusión

Rihanna ha demostrado su compromiso con la inclusión al usar modelos en una variedad de tallas, formas y tonos de piel. Desde el comienzo, la línea ha ofrecido sostenes de la talla 32A a la 42H y prendas íntimas y pijamas de talla XCH a la 3X.

Además de las contribuciones de Combs, los modelos de su tercer desfile de Savage X Fenty incluyen diseños de la propia Rihanna junto con lencería de encaje con diseños de flores, colores brillantes y estilos para usarse de día o de noche.

“Savage X Fenty es uno de esos espacios donde la inclusión es parte de la marca siempre”, dijo Rihanna. Mientras el movimiento Black Lives Matter y la lucha por la justicia social continúan en Estados Unidos y el mundo, Rihanna dijo que seguirá con este compromiso.

Con información de The Associated Press