RipEminem es tendencia pero el músico no murió

Este martes la red social Twitter se vio invadida de posts con el hashtag #RipEminem (descansa en paz Eminem) en referencia al famoso rapero Marshall Mathers. En un principio muchos fans creyeron que el artista había fallecido. Sin embargo, esto está lejos de ser verdad.

La “fake new” sobre la muerte de Eminem se originó de un usuario de Twitter llamado @LEVICUMSOCK, quien escribió “i have killed eminem” (“Maté a Eminem).

A partir de allí una horda de usuarios se hicieron eco del mensaje de manera irónica. Luego el hashtag tomó Twitter y muchos lo replican para bromear sobre el asunto.

Bajo el nombre “pen #penlatteo”, @LEVICUMSOCK, esta persona hizo un chiste interno que se le fue de control. Con menos de 1000 seguidores, la cuenta ahora está en el origen del hashtag. Si bien no sé sabe por qué escribió esto, el mensaje aparece pocas semanas después de que otro famoso rapero desmereciera públicamente a Slim Shady.

Y'all are mean! I thought @Eminem was dead but it's just about M&M's making a candy bar! #ripeminem pic.twitter.com/yp9LJwlgLh

— Leslie Anne (@Leslie_Anne1989) August 18, 2020