Ritchie Torres se convierte en el primer afrolatino gay electo al Congreso

Ritchie Torres, un demócrata, fue elegido para representar al distrito 15 del Congreso de Nueva York en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Torres ganó su carrera por la Cámara para el 15º Distrito del Congreso de Nueva York, convirtiéndolo en la primera persona afrolatina gay electa al Congreso.

Adicionalmente, Torres estaba casi seguro de ganar en su distrito azul profundo de la Casa. Derrotó al republicano Patrick Delices, ex profesor de estudios caribeños en Hunter College.

“Esta noche hicimos historia”, tuiteó Torres el martes por la noche, y lo calificó como “el honor de toda una vida representar un municipio lleno de trabajadores esenciales que arriesgaron sus vidas para que la ciudad de Nueva York pudiera vivir” durante la pandemia.

— Ritchie Torres (@RitchieTorres) November 4, 2020