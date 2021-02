Robbie Williams es una estrella del pop que se ha mantenido en escena por más de dos décadas, durante su carrera recolectó numerosos éxitos, millones de fans, ventas y ahora, gracias a todo esto tendrá una Biopic que contará su vida.

Así es, las Biopic se han convertido en productos que han utilizado los artistas para enaltecer sus carreras, revivir éxitos y es un nuevo canal para enganchar a nuevas generaciones de conocer su obra.

De esta forma, tenemos a “Bohemian Rhapsody” o “Rocketman”, que narraban el ascenso a la fama de Freddie Mercury y de Elton John, proyectos que fueron un éxito en su momento.

El filme de Robbie Williams ya tiene nombre, “Betterman” y la trama se centrará en cómo el cantante ha ascendido a la fama a través de numerosos pasajes que tuvo en su vida.

Según el sitio Deadline, la trama también presentaría los problemas de adicción que arrastró durante años y el encargado de dirigir el filme será Michael Gracey, responsable del musical “The Greatest Showman”.

Esta Biopic contará con los éxitos de Robbie Williams que lo han llevado a la cima del éxito, como “Angels”, el cual sigue estando en el Top de lps favoritos de sus fans.

“Quiero hacerlo de una forma realmente original. Recuerdo ir al cine cuando era niño y había películas que me dejaban boquiabierto y me hacían pensar mientras estaba sentado en la sala: ‘Nunca antes he visto nada como esto’”, dijo Gracey.

“Quiero que el público tenga esa misma sensación. Es muy importante que, cuando vean la historia, piensen justo eso. Todo lo que puedo decir es que el enfoque es alto secreto, pero el objetivo es generar esa sensación que acabo de describir”, explicó.