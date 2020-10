Robert Downey Jr sobre su adicción a las drogas, el alcohol y haber estado en prisión

Robert Downey Jr habló sobre su adicción a las drogas, el alcohol y haber estado en prisión.

Estas declaraciones las dio en una entrevista con el comediante y conductor David Letterman en la serie que tiene en Netflix: My Next Guees Needs no Introduction.

Y, aunque ya se sabían de algunas de estas cosas, el actor que da vida a Iron Man dijo haber comenzado a consumir sustancias a los 8 años de edad.

Desde la primera vez, el primer cigarrillo, porro, droga, lo que sea (se vuelve un problema), (consumí) desde los 8 hasta los 38 años, es una locura.

Así refirió el tiempo que fue adicto a las drogas y al alcohol y que lo terminaría llevando a prisión.

Robert Downey Jr probó drogas con su papá

El actor atribuye las adicciones a la cultura que rodea a la gente y así lo dijo en la entrevista con Letterman. Sobre esto, confesó que él fumaba marihuana con su papá cuando era muy joven.

Esta adicción a las drogas lo llevó a ser arrestado, en 1996, por manejar drogado y tener cocaína, heroína y un arma en su vehículo.

Aunque estuvo dos veces en libertad condicional, no se portó correctamente y fue llevado a prisión.

Creo que fue un momento de inmadurez, de no creer en las consecuencias y pensar que podía salirme con la mía. Pienso en ‘Back to School’ de Rodney Dangerfield. Hubo una o dos escenas en las que recuerdo que no estaba completamente perdido mientras filmábamos, pero me acababa de despertar de casi un coma para hacer una escena de cinco páginas. A la par filmaba Saturday Night Live de manera alterna. Parece divertido, pero era estresante”.

El dos veces nominado al óscar y quien mantuvo una relación con Sarah Jessica Parker, protagonista de Sex and the City (quien recientemente dijo que fue una relación aterradora), agregó que pasó muchas veces por rehabilitación, pero no le funcionó.

Sobre su relación con otras artistas, señaló que Jodie Foster le dijo en la grabación de una película que ellos no eran permisivos y que incluso le mandó una carta cuando él estaba en la cárcel.

Robert Downey Jr sobre sus pasiones

Luego de hablar de algunos de sus problemas, Robert Downey también habló sobre su esposa, el amor que tiene por los animales, además de sus proyectos para apoyar y promover el cuidado del medio ambiente.