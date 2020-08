Los productores del nuevo filme de “The Batman” nos sorprendieron con el trailer en el DC Fandome, un adelanto que a nadie decepcionó y que nos augura un tremendo filme del hombre murciélago para el 2022.

Entre las sorpresas de esta nueva versión de Batman, tenemos que Robert Pattinson es el protagonista del filme, algo que parecía un rumor y que se terminó confirmando con el paso de los días.

También, el director del filme, Matt Reeves, adelantó el logo y el primer arte conceptual que tendría esta película previo a la semana del DC Fandome. Todo esto, a través de redes sociales y donde los internautas se volvieron locos.

Excited to share the very first look at our official #TheBatman logo, and some very cool additional #DCFanDome artwork by the amazing @jimlee — see more of #TheBatman at the #DCFanDome global event in the Hall of Heroes this Saturday, 8/22! #TheBatman #DCFanDome #ForTheFans pic.twitter.com/ApfngNbyor

Advertisement

— Matt Reeves (@mattreevesLA) August 20, 2020