¡Robinho a prisión! sentenciado a nueve años de cárcel en Milan

¿Alguien recuerda a Robinho? Ese extraordinario jugador brasileño y Seleccionado Nacional, que brilló en clubes como Real Madrid, Manchester City y el Milan, equipo en el que dijo adiós al futbol europeo.

Pues bien, resulta que Robinho tiene una demanda desde el 2013 por violación, la cual se había aplazado por distintas circunstancias, pero hoy fue condenado a nueve años de prisión tras ratificar la sentencia la Corte de Apelación de Milan.

Según relatan los hechos las autoridades italianas, Robinho participó en una violación a una joven en una discoteca en Milan, cuando jugaba para los Rossoneros y es acusado junto con Ricardo Falcao por una mujer albanesa, quien festejaba su cumpleaños.

Después de esto, Robinho fue acusado desde 2014 y sentenciado en 2017, en ese entonces, el jugador tenía 29 años de edad y ya habían pasado su mejores años como futbolista.

Después de dejar Europa, Robinho llegó al Santos de Brasil, negó las acusaciones que llegaban desde Italia y todo continuó bajo investigación durante cuatro años, tiempo que necesitaron las autoridades para recaudar pruebas.

En 2017, Robinho jugaba con el Atlético Mineiro y en ese momento lo sentenciaron a nueve años de prisión por violación, pero apeló la acusación y tardaron otros tres años para ratificar la sentencia en Milan.

Ante este panorama, ningún equipo quiso contratar al jugador de nueva cuenta, a pesar de que Robinho se ofreció a cobrar el mínimo en cualquier institución.

“Me río porque me importa un comino, la mujer estaba completamente borracha, ni siquiera sabe lo que pasó”, dijo Robinho en aquel entonces.

Pero Robinho tuvo un error, hubo unas conversaciones que se filtraron y el músico Jairo Chagas fue el testigo clave para encarcelar al jugador.

“Yo te vi cuando colocaste el pene dentro de su boca”, dijo el cantante, de acuerdo con la información de Infobae en incluso Robinho aceptó que había cinco hombres encima de la mujer y argumentó que en su caso sólo fue sexo oral consensuado.

“El error fue no haber sido fiel a mi esposa, no cometí ningún error de violar a alguien, de abusar de alguna chica o salir con ella sin su consentimiento. Mis amigos me contaron el día siguiente que, con el consentimiento de la chica, se enrollaron con ella, se relacionaron sexualmente porque ella quiso”, dijo el jugador en su defensa.