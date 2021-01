Rocío González Zornosa: su lucha a favor de los empresarios latinos en Carolina del Norte no para

Rocío González Zornosa, exdirectora de la Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte, empezó este año 2021 con un nuevo cargo, como directora del Programa Empresarial Latino de la organización North Carolina Small Business Fund.

La Noticia conversó con esta destacada latina quien durante años ha trabajado a favor de los empresarios de su comunidad. Ella nos cuenta su historia:

Su infancia entre Estados Unidos y Colombia

González Zornosa nació en la ciudad de Nueva York. A los dos años de edad, se mudó a Bogotá, Colombia, y tuvo la oportunidad de vivir con sus abuelos, tíos y primos. Años después, sus padres y hermana también se mudaron a Colombia y vivieron juntos.

Crecí en una casa con bastante gente, lo cual me llenó mucho de alegría, porque pues era una casa con bastante ruido , dijo González Zornosa a La Noticia.

Regresó a Estados Unidos en 1989 y estudió en la Universidad de East Stroudsburg en Pensilvania.

Esta destacada latina, menciona que nunca olvidará los consejos de su madre que le dio desde muy joven.

Es mejor estar solo que mal acompañado. Esto me ha ayudado a enfocarme en relacionarme con personas que me ayuden a guiarme por un buen camino y que me enseñen como ser honesta y ser servicial , asegura.

Vida profesional

González Zornosa trabajó con Allen Tate Companies por más de 13 años, en donde ella ayudó con la venta de casas en Carolina del Norte y Carolina del Sur.

En el 2012, se unió a la Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte para trabajar como la directora de membresía y desarrollo de recursos. Durante su tiempo en ese rol, ayudó a la organización expandir su membresía en más del 300 %.

Fue ascendida a directora ejecutiva de la Cámara en el 2015, y tuvo esa posición por más de 6 años. Dirigió todos los esfuerzos de recaudación de fondos, programación de eventos y búsqueda de patrocinadores.

Un nuevo desafío estatal

El anhelo de ayudar a los empresarios latinos de González Zornosa se extendió desde Charlotte hacia todo el estado. Ahora encabeza el Programa Empresarial Latino en Carolina del Norte de la organización North Carolina Small Business Fund, basada en Raleigh.

La misión de la organización es proporcionar servicios de préstamos, asistencia técnica y herramientas de gestión empresarial a los empresarios latinos y la comunidad latina en Carolina del Norte, especialmente a aquellos que están económicamente en desventaja.

Lo que me motiva a trabajar diariamente es el querer ser una persona que ayude a incrementar la equidad e igualdad en nuestra comunidad latina. Si hay algún recurso disponible para ayudar a la comunidad de negocios, yo quiero asegurarme que los empresarios latinos estén enterados , aseguró.

Orgullosa de ser latina

González Zornosa ha aprendido mucho durante sus más de 30 años viviendo en Estados Unidos junto a sus raíces colombianas. Su consejo más valioso: nunca olvidarse de sus raíces.

Mi mensaje es que el hogar está en el corazón, no importa en donde se encuentre o con quien esté. Hay personas que están fuera de Estados Unidos soñando en venir acá, y hay personas que están acá soñando en devolverse y no encuentren paz y alegría , concluye.

¿Quién es Rocío González Zornosa?

Padres: Luis Arturo González Aragón y Clemencia Elvira Zornosa de González

Hermana: Aura Constanza González Zornosa

Pareja: Brent McSwain

Mascotas: Dos gatos: Nina y Melo

Libro favorito: Los cuatro acuerdos por Don Miguel Ruiz

Película favorita: Soul

Comida favorita: La comida del mar

Pasatiempo favorito: Bailar

