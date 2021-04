Rock y Lucha libre; preparan evento en streaming

Lucha Libre AAA se unirá a varios grupos de rock para presentar un evento diferente, en el cual por medio la asistencia en automóvil o vía Streaming podrá disfrutarse.

Rock y Lucha será el nombre de este evento, el cual contara con la presencia de varias estrellas de la empresa de la lucha libre mexicana, así como cuatro bandas de la escena nacional.

El evento será realizado en la Ciudad de México el próximo 10 de junio, pero podrá ser observado en cualquier parte del mundo por medio de la compra de un boleto virtual por medio de Ticketmaster, el cual tendrá un costo de 166 pesos (9 dólares aproximadamente).

Para quien resida en la capital mexicana, podrá entrar en automóviles con boletos de 1,680 pesos a 4,800 (88 a 252 dólares) y podrán entrar de cuatro a seis personas, dependiendo el auto.

Las bandas confirmadas para este evento son: Lost Acapulco, Chingadazo de Kung Fu, De Nalgas y Nana Pancha.

Mientras que el cartel de lucha libre es el siguiente: Octagoncito y La Parkita vs Mini Psyco Clown y La Parkita Negra (lucha inicial). Lady Shani vs Hades (segunda lucha). Argenis vs Tito Santana vs Mocho Cota Jr. (lucha semifinal) y Octagón Jr. vs Texano Jr. (lucha estelar).