Romelu Lukaku criticó clasificaciones de FIFA 21; aparece en el lugar 66

Luego de que FIFA 21 diera a conocer su ranking de los mejores 100 jugadores que hay en la plataforma, gamers y jugadores profesionales se quejaron por las bajas calificaciones que hay en algunos elementos que están en el videojuego.

Uno de ellos fue Romelu Lukaku, quien criticó y se le fue con todo a los desarrolladores del videojuego de futbol y aseguró que el ranking es sólo un truco publicitario para generar polémica.

El jugador del Inter de Milán escribió en su cuenta de Twitter que se trata de una simple estrategia de publicidad y no cree que esos sean los parámetros correctos para cada jugador.

“Seamos sinceros, el FIFA sólo se mete con las clasificaciones para que los jugadores comencemos a quejarnos del juego y les demos más publicidad… no estoy con esta mi… Sé lo que hago”, escribió en Twitter.

Let’s be honest fifa just mess with the ratings so we players start complaining about the game and give them more publicity… i ain’t with this sh*t. I know what i do 🤷🏿‍♂️

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) September 11, 2020