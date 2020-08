Romero Britto publica comunicado luego de video viral

El artista brasilero Romero Britto publicó un comunicado en su cuenta de Instagram luego de que se hiciera viral un video de una mujer rompiendo una escultura del artista en sus narices.

“El video del incidente ocurrió en 2017. Fui víctima de una persona quien vino a una de mis galerías y rompió a propósito una escultura que le habían regalado”, señala el artista.

En el video la mujer se identifica como dueña del restaurante “Olé Olé and Tapelia” de Miami y le reclama a Britto que el artista se comportó de forma “humillante” con sus empleados.

“Usted ha ido a mi restaurante y ha reservado para 20 personas para desayunar a un precio de 8 que es barato y encima nos pidió descuento. Ha humillado a mi personal. Le pidió quitar la música. Le pidió que no hablen porque si no, usted no va a ir. Que no le vean la cara. Eso fue humillante”, argumentó la mujer antes de romper la escultura.

Comunicado

En el comunicado, el artista acusa a la dueña del restaurante de querer hacerse famosa a expensas de él.

“Una pieza pesada de porcelana como esa pudo haberme causado daño a mí, a ella o a cualquiera cuando se rompió. Fue inoportuno. La integridad personal de las personas se puso en riesgo. Desafortunadamente, hay personas que quieren ganar fama a expensas de otras”, señaló el artista en el comunicado.

La pieza destruida frente a Britto está valorada en 4,800. La dueña de “Olé Olé and Tapelia” indicó que su esposo le había regalado la pieza porque ella admiraba a Britto.

Reacciones

Los comentarios a favor y en contra de ambas partes han sido publicados en los perfiles en Instagram de Britto y del restaurante “Olé Olé and Tapelia”.

Romero Britto sostuvo en el comunicado que “el internet muchas veces es injusto y no le importa la verdad”. Sin embargo, en el comunicado nunca dijo que el hecho no ocurrió, tampoco hizo mención a su comportamiento en el restaurante “Olé Olé and Tapelia”.