Rosario Robles ha sido un personaje político y polémico en la vida de México, la que alguna vez fue servidora pública y saltó a la fama por su relación con el empresario Carlos Ahumada, ahora está en prisión enfrentando un proceso por su participación en la Estafa Maestra.

Hace unos meses, Rosario Robles fue aprehendida luego de tener una orden emitida por la Fiscalía General de la República por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, además de no haber evitado ni denunciado el desvío de 5 mil 73 millones de pesos del erario federal durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

La FGR presentó pruebas contundentes que vinculan a Rosario Robles como partícipe de ese millonario desvío de recursos y a pesar de que la ex burócrata busca llegar a un acuerdo, la fiscalía quiere llegar a un juicio para que pase varias décadas en la cárcel.

Ante esto, Rosario Robles buscó en primera instancia llegar a un acuerdo con la FGR donde se declarara culpable y pasar sólo tres años de prisión, además de no ser multada por el desvío de recursos.

Esta propuesta la rechazó de inmediato la FGR al no ser viable para el caso, por lo que los abogados de Rosario Robles se pusieron a trabajar y quieren alcanzar otro acuerdo.

Ahora, la defensa ofrece que Rosario Robles se declare culpable y recibir una sentencia de seis años de prisión, esto, a cambio de no llegar a juicio ni que se le exija la reparación del daño por 5 mil 73 millones de pesos.

Pero la FGR pidió originalmente al juez que le imponga a Robles una pena de 21 años de prisión, siete por cada uno de los delitos de ejercicio ilegal del servicio, y siete más al considerar que hubo acciones que agravan la penalidad.

En específico, se refirió a que se trata de un delito continuado, es decir, que lo cometió en Sedesol como un mecanismo de administración pública y lo replicó en Sedatu, en ambos casos con el claro propósito de generar un quebranto al erario federal y es por eso que piden más de dos décadas de prisión.

La semana pasada, el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos concedió un nuevo un plazo de 30 días (qué vence el 26 de marzo) para que Rosario Robles y FGR negocien una posible salida anticipada al caso.

Robles ha hecho valer cualquier recurso, desde acusar de discriminación y maltrato por parte de la FGR y dijo que la dependencia federal no ha accedido a una negociación en el penal de Santa Martha Acatitla, en la CDMX.

“Por la afectación económica, familiar y de salud, porque cada día que paso en Santa Martha yo me estoy muriendo, quería abreviar este proceso, pedir el mismo trato que se le ha dado a otros, no pido un privilegio, todo el tiempo he hablado de cancha pareja y no la he tenido, y eso es lo que quiero que quede muy claro”, señaló Robles en una entrevista.