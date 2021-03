Rosé anuncia la fecha de lanzamiento de On the Ground con este teaser

La cantante Rosé rompió las redes sociales y es que la integrante de la agrupación BlackPink dio a conocer la fecha de lanzamiento de su tema On The Ground a través de un teaser.

El adelanto de la canción ha sido un éxito y, aunque solo se pueden ver 15 segundos de lo que será uno de sus temas en solitario, el video ya cuenta con más de 7 millones 400 mil reproducciones y continúa aumentando sin parar.

Los 15 segundos de adelanto revelan un poco del sonido del tema, pero también el nombre de la canción y, lo más importante, la fecha de lanzamiento.

El tema será estrenado el 12 de marzo de este año, por lo que solo faltan unos días para que todos sus fans puedan disfrutar del tema completo.

Las primeras imágenes muestran a la cantante dentro de un auto de lujo, con un vestido largo, un abrigo y aretes con brillos.

Las y los fans de BlackPink están a solo unos días de conocer el primer tema en solitario de Rosé, que formará parte de “R”, su primer disco en solitario.

Además del single principal, Rosé también promocionará “Gone”, tema que reveló durante el concierto virtual The Show.

A pesar de lo breve del video, continúa siendo la tendencia número 1 en YouTube por lo que, si no lo has visto, aquí te dejamos el teaser de On The Ground, donde podrás ver la fecha de lanzamiento de la canción de Rosé.

Así reaccionó Blink al teaser de On The Ground de Rosé

Luego del teaser, las y los fans de Rosé expresaron su felicidad en redes sociales. Aquí te dejamos algunas de las reacciones.

Rosé -R- es ahora el álbum Top10 MÁS VENDIDO en Ktown4u!!!!! (225,361 copias) ¡La primera y única mujer solista en lograr estoooo! @BLACKPINK 블랙 핑크 로제 #ROSÉ #로제 pic.twitter.com/s3hypO4F9s — 에드가알프레도_𝓑𝓿 ◺◊◿ (@BvEdgaralfredo) March 8, 2021

Que si le estoy llorando a un teaser? En efecto u – u ☕💕✨ Metas para las primeras 24H de On The Ground M/V teaser:

20M vistas y 1.5M likes ROSÉ ALBUM THIS WEEK#OnTheGroundinFourDays

로제 @BLACKPINK pic.twitter.com/YxRTruzenO — Pao Pao (@pao_juro) March 7, 2021

Ahora algunos lugares de la ciudad tienen los afiches del debut de Rosé 😍🥰 Gracias a los que participaron del proyecto uwu si pegaste el afiche por tu cuenta no olvides subirlo a tus historias de instagram y etiquetarnos! ROSÉ ALBUM THIS WEEK #OnTheGroundinFourDays #로제 pic.twitter.com/u5F3cMwBev — ROSÉ PERÚ FANBASE 🇵🇪 (@RosePeruBP) March 7, 2021

ROSÉ – ‘On The Ground’ M/V TEASER’ supera los 3 Millones de vistas y es tendencia número 1 en México✨ ROSÉ ALBUM THIS WEEK #OnTheGroundinFourDays #로제 @BLACKPINK pic.twitter.com/OacWe7IawM — Rosé México | 12.03 🌹 (@ROSEBPMEXICO) March 7, 2021