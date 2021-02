La misión espacial Rover Perseverance tiene éxito hasta el momento, los cálculos son suficientes para crear una nave que soporte la presión y el viaje hasta el planeta vecino, el cual lo explorarán una vez más en la historia de la humanidad.

Los científicos encargados de la investigación del Planeta Rojo y la misión serán los primeros en ver cómo el dispositivo recolecta rocas y sedimentos, para posteriormente traerlos a la Tierra y analizarlos.

El Perseverance ya mostró las primeras imágenes de la misión, son un par de tomas que dejan ver parte de la estructura del planeta rojo y hasta hay un audio de cómo se escucha el entorno de Marte en la vida real.

Además, el vehículo ya está en Marte al aterrizar con éxito sobre la superficie, luego de estar siete minutos en su descenso sobre una delgada capa de atmósfera que sube al planeta entero.

"TOUCHDOWN CONFIRMED!"

Cheers erupt in NASA control room as Perseverance rover successfully touches down on Mars—an endeavor that is part of one of the agency's most ambitious deep-space missions to search for signs of ancient life on the red planet. https://t.co/MHDxFzmxNh pic.twitter.com/Mhz6oFTxd7

— ABC News (@ABC) February 18, 2021