Carolina del Norte vivió una de sus noches más trágicas debido a un tornado que mató a tres personas e hirió al menos a otras 10.

La catástrofe ocurrió en el condado de Brunswick, según indicó el alguacil local.

“Es algo diferente a lo que he visto antes. Mucha destrucción”, dijo el alguacil del condado de Brunswick, John Ingram.

“Va a ser un largo proceso de recuperación”, abundó.

El desastre ocurrió alrededor de la medianoche del lunes al martes 16 de febrero.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que varias casas resultaron dañadas por el tornado.

La Administración de Emergencias del Condado de Brunswick informó que muchas personas habían quedado atrapadas dentro de sus hogares dañados.

El peor daño ocurrió en Ocean Ridge Plantation Community. Todas las lesiones y muertes ocurrieron en esa área.

“Nuestras oraciones están con todos ellos“, dijo el gobernador Roy Cooper en un comunicado en Twitter.

“Al menos tres muertes, varias lesiones y daños a decenas de hogares causados por un tornado feroz en el condado de Brunswick anoche”, confirmó Cooper.

