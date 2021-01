El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, emitió un breve comunicado reaccionando después de que partidarios del presidente Donald Trump irrumpieran en el Capitolio de Estados Unidos el miércoles 6 de enero.

“La transición pacífica del poder es el sello distintivo de nuestra democracia”, tuiteó Cooper alrededor de las 4:30 pm “El terrorismo de hoy no es lo que somos. Este ataque a nuestro país debe ser superado. Estados Unidos es mejor que esto”.

The peaceful transition of power is the hallmark of our democracy. Today's terrorism is not who we are. This attack on our country must be overcome. America is better than this. – RC — Governor Roy Cooper (@NC_Governor) January 6, 2021

Los miembros del Congreso se reunieron para certificar los votos del Colegio Electoral de las elecciones de 2020. Mientras el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos se reunían en cámaras separadas como parte del proceso de certificación, partidarios enojados del presidente Trump irrumpieron en el edificio del Capitolio.

Los manifestantes tenían como objetivo frustrar una transferencia pacífica al poder, obligando a los legisladores a salir del edificio e interrumpiendo los desafíos a la victoria del Colegio Electoral de Joe Biden. Al menos una persona murió por una aparente herida de bala, dijeron las autoridades.

Varios legisladores de Carolina del Norte compartieron sus respuestas a los eventos en las redes sociales, asegurando su seguridad, condenando la violencia y agradeciendo a la policía.

El senador Thom Tillis (R) dijo que apoya con orgullo la aplicación de la ley y calificó los eventos del miércoles 6 de enero como “una vergüenza nacional” y “anarquía”.

I proudly back the blue and support law and order, which is why I condemned the violence that took place in cities across the nation this summer. It's a national disgrace to have a mob attacking Capitol Police and engaging in anarchy. This is not what America stands for. — Senator Thom Tillis (@SenThomTillis) January 6, 2021

El congresista Ted Budd aseguró a sus seguidores que había sido evacuado del piso de la Cámara y estaba a salvo, y dijo que la violencia “no es aceptable”.

I’ve been evacuated from the House floor. We are safe thanks to the brave men & women of the Capitol Hill Police. I remain resolved to uphold my oath to the Constitution & debate our disagreements. Violence is not acceptable & protesters should disperse peacefully immediately. — Congressman Ted Budd (@RepTedBudd) January 6, 2021

La congresista Kathy Manning aseguró que ella y su personal estaban a salvo.

My staff and I are safe. We are sheltering in place. More information to come. — Congresswoman Kathy Manning (@RepKManning) January 6, 2021

La congresista Virginia Foxx confirmó su seguridad e instó a los manifestantes a “retroceder inmediatamente”, pidiendo ley y orden. En un segundo Tweet, Foxx calificó las acciones de “inaceptables” y agradeció a la policía por su servicio.

Violence like what we’re witnessing in the United States Capitol is unacceptable. People have the right to peacefully protest, and there is absolutely no reason to resort to destruction. God bless the brave men and women of the United States Capitol Police for protecting us. — Virginia Foxx (@virginiafoxx) January 6, 2021

El congresista estadounidense Patrick McHenry dijo que “la violencia que estamos presenciando en el Capitolio de Estados Unidos es completamente inaceptable” y agradeció a la Policía del Capitolio por su trabajo.

The violence that we are witnessing at the United States Capitol is completely unacceptable. I am thankful to the brave men and women of the @CapitolPolice who are doing their duty and working diligently to keep everyone in the Capitol safe. God bless our law enforcement. — Patrick McHenry (@PatrickMcHenry) January 6, 2021

El congresista Mark Walker (R) dijo que se le rompió el corazón al ver el video de los hechos, en particular al ver a su amiga la representante Lisa Blunt Rochester en peligro. “El Capitolio fue atacado hoy”, dijo Walker.

Watching the video of my friend @RepLBR on her knees in the House Chamber praying for safety broke my heart today. The Capitol was attacked today and those responsible should be prosecuted to the full extent of the law. — Mark Walker (@RepMarkWalker) January 6, 2021

El representante GK Butterfield (D), pidió al público que ore por el país.

Butterfield statement concerning U.S. Capitol: “I am safe and monitoring the violent uprising that is ongoing at the U.S. Capitol complex. Please pray for our country.” — G. K. Butterfield (@GKButterfield) January 6, 2021

La congresista Deborah Ross (D) dijo que los hechos fueron “incitados por el odio y la desinformación de los niveles más altos” y pidió a todos los líderes electos que condenen la violencia.

A majority of Americans spoke with their votes in the 2020 election and their voices need to be heard and certified. I strongly condemn today's violence and call on all elected leaders to do the same. It's time to recommit to working to heal our divisions & move America forward. — Deborah Ross (@DeborahRossNC) January 6, 2021

El representante David E. Price (D) confirmó que estaba bien y agradeció a los oficiales de policía del Capitolio.