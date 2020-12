Rumoran la salida de Legarreta y Galilea Montijo de Hoy, ¿peligra el programa?

Este día se volvió tendencia el programa Hoy y, en esta ocasión, no fue por los contagiados de coronavirus que han ocasionado las grabaciones, sino porque distintos medios y periodistas de México han comenzado a asegurar que tanto Andrea Legarreta, como Galilea Montijo, saldrán del programa.

Uno de los primeros indicios los dio el periodista de espectáculos Alex Kaffie, quien en una columna recordó que ya comenzaron las audiciones para refrescar las caras del programa que es uno de los más exitosos del canal Las Estrellas.

Además, Alex dijo que quien es seguro que saldrá es Pedro Prieto y aseguró que será a partir de este miércoles.

Luego de una entrevista de la productora Andrea Rodríguez Doria, cuando señaló que están buscando nuevos talentos y promesas para el programa de la televisión abierta, comenzaron los rumores de que podrían ser Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Sin embargo, Doria aseguró en el programa de Maxine Woodside que ningún conductor actual abandonará la emisión:

Lo que hemos logrado en este tiempo es que ‘HOY’ somos una gran familia, algo que se percibe en la televisión, que nos llevamos muy bien, nos queremos mucho, nos respetamos muchísimo, entonces eso no es fácil de lograr en un programa de TV y los conductores me parece que están extraordinarios”.

Cada vez que alguien me dice ‘me choca Andrea Legarreta’ les digo, ‘ a ver dime, ¿a quien pondrías?’, esa era una frase de Magda. Siempre que le decía me choca este nombre para tal cosa, me decía, ‘dime uno mejor’, ahí es donde viene la reflexión ¿viene alguien mejor que Galilea Montijo, alguien mejor que Andrea Legarreta o el Negrito? No es fácil con esa empatía con el público, con esa cercanía y amor que les tiene la gente, no es fácil”